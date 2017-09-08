En Yeni Guinness Dünya Rekorları Açıklandı!

Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı'nın yeni baskısı yayınladı. Bu yıl kitaba yeni giren rekorlar ilginçlikleri ile ön plana çıkıyorlar. İşte karşınızda birbirinden ilginç rekorlar!

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yeni rekorlar sonunda eklendi. Yeni eklenen rekorlara şöyle bir göz attığımızda hepsinin birbirinden ilginç rekorlar olduğuna şahit olmaktayız.

İsterseniz yeni dünya rekorlarına hep beraber göz atalım. İşte, karşınızda yeni Guinness Dünya Rekorları!

Kırbaçla En Fazla Parçasının Çıkartıldığı Jenga Oyunu

Dünyanın kırbaçla en fazla parçasının çıkartıldığı Jenga rekorunun, Amerikan vatandaşı olan Choi'ye ait olduğunu görmekteyiz.

6 Yaşında En Fazla Görüntülenme Alan YouTuber

Milenyumdan sonra doğan ve YouTube'da videosu en çok görüntülenme alan Ryan, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Henüz 6 yaşında olan Ryan'ın 16 Mayıs 2015'te yüklediği videosunun 12 milyondan fazla görüntülenme aldığını da belirtelim.

Etiketlerle Yapılmış En Büyük Top

Etiketlerle yapılmış dünyanın en büyük topu, tamı tamına 105.52 kilo ile rekorlar kitabına girmeyi hak etti. Bu topun mimari ise Amerikalı John Fischer.

Dünyanın En Uzun Kedisi : Arcturus

Dünyanın en uzun kedisi tam olarak 48.4 cm uzunluğu ve 13 kilo ağırlığıyla Gunniess Rekorlar Kitabı'na girmeye layık görüldü. Arcturus'un boyu o kadar uzun ki, yemek zamanı iki ayağının üzerine kalkıp masaya uzanıp yemeğini bile yiyebiliyor.

Dünyanın En Uzun Bacaklı İnsanı

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Rus güzel Ekaterina Lisina, dünyanın en uzun bacaklarına sahip. Lisina'nın sol bacağının uzunluğu 132.9 cm, sağ bacağınınki ise 132.2 cm olarak ölçüldü.

Dünyanın En Uzun Tırnaklı Kadını : Ayanna William

İlk görüşte mide bulandırıcı bir görüntü bizi karşılaşa da Ayanna William, tırnakları ile Rekorlar Kitabı'na girdı. William'ın tırnaklarının toplam uzunluğu ise 576.4 santimetre.

Dünyanın En Büyük El Yapımı Kapalı Vagonu

Dünyanın en büyük el yapımı vagonu 10 metre uzunluğu, 3.65 metre genişliği ve 7.6 metre yüksekliği ile Rekorlar Kitabı'na girdi.

Dünyanın En Büyük Batman Koleksiyonu

Amerlikalı Brand Ladner'a ait olan bu koleksiyonda toplamda 8226 Batman eşyası bulunuyor.

Dünyanın En Büyük Bebek Arabası

Bu bebek arabası, 1.38 metre uzunluğuna sahip.

Ofis Sandelyesi İle En Hızlı Gitme Rekoru

Andre Ortolf, ofis sandelyesi ile 100 metreyi 31.92 saniyede kat ederek, adını Gunness Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı.

En Hızlı Patates Yeme Rekoru

Alman Andre Ortolf bir garip rekora daha imza atarak, 1 dakikada toplam 893 gram patetes yiyerek dünyanın en hızlı patates yiyen insanı unvanını kazandı.

Dünyanın En Hızlı Hardal İçme Rekoru

Dostumuz Andre Ortolf, yine bir rekora imza atarak, 30 saniyede 416 gram hardalı içerek adını bir kez daha Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı.

Gözleri Kapalıyken En Fazla Tenis Topu Yakalama Rekoru

Andre Ortolf gözleri kapalıyken 1 dakikada 32 tane top yakalarak bir kez daha adını rekorlar kitabına yazdırmayı başardı.

Dünyanın En Hızlı İp Üzerinde Yürüme Rekoru

En hızlı ip üzerine yürüme rekoru Fransız Lucas Milliard tarından Hailuogu Milli Parkında gerçekleşti. Lucas Milliard, 100 metreyi 59.73 saniyede yürüdü.

Dünyanın En Uzun Afro Saçı : 52 cm

Dünyanın En Uzun Kirpiği : 12.40 cm

Dünyanın En Yaşlı Vücut Geliştiricisi : 83 Yaşında

Dünyanın En Uzun Köpeği : Freddy

Dünyanın En Büyük Oyuncak Arabası

Dünyanın En Fazla Smaç Sayısına Sahip Tavşanı : Bini

Dünyanın En Uzun Kuyruklu Kedisi

10 Tane Çemberden En Hızlı Geçen Köpek : Neo

Listemiz bu kadar. Guiness yine ilginç dünya rekorlarına ev sahipliği yapmış gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? En ilginç bulduğunuz dünya rekoru hangisi?