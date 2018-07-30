Kripto para piyasasındaki sert dalgalanmalar devam ederken kripto paralar bir değer kazanıp bir değer kaybetmeye devam ediyor. Son 24 saat içinde Litecoin hariç en büyün 10 kripto para biriminden 9'u değer kaybetti.

Kripto para piyasalarına dair gerçekleştirilen olumlu ve olumsuz açıklamalar, Kripto para birimlerinin şiddetli dalgalanmalar yaşamasına neden oluyor. Son 24 saat içinde en yüksek piyasa hacmine sahip 100 kripto biriminden 79’u, en yüksek işlem hacmine sahip 10 kripto biriminin ise 9’u değer kaybetti.

Kripto para piyasalarını toplam 1,694 kripto para birimi oluşturuyor. 140 milyar 151 milyon dolar piyasa hacmine sahip olan Bitcoin, kripto para piyasalarının %47.5’ini oluşturuyor. Son 24 saat içinde %0.59’luk düşüş yaşayan Bitcoin’in değeri 8 bin 158 dolara kadar düştü. Ancak Bitcoin, en sert düşüşü yaşayan kripto para birimi değildi.

Aelf, %10.11 düşüş yaşayarak son 24 saatte en fazla değer kaybeden kripto para birimi oldu. En geniş hacimli 10 kripto para biriminden Bitcoin %0.59, Ethereum %0.54, Ripple %0.07, Bitcoin Cash %0.14, EOS %0.96, Stellar %3.90, Cardano %1.67, IOTA %2.56, Tether %0.18 değer kaybederken, Litecoin %0.13 değer kazandı.

Piyasanın en geniş işlem hacmine sahip 100 kripto para biriminin neredeyse 5’te 4’ü değer kaybedince kripto para piyasasının tamamı bu durumdan etkilendi. Son 24 saatte kripto para piyasasında işlem hacmi 13 milyar 501 milyon dolar seviyesinde olurken, toplam piyasa hacmi ise 296 milyar 142 milyon dolar oldu.