Endonezya'da Büyük Ağızlı Köpek Balığı Görüntülendi

Bugüne kadar az sayıda görülebilen bu köpek balığı cinsinin yaşam tarzı ile ilgili çok az şey biliniyor.

Bilim insanlarının ilk kez 1976 yılında Hawaii sahillerinde keşfettikleri çok büyük ağzı olan bu köpek balığı cinsi o denli farklıydı ki, mevcut herhangi bir sınıfa dahil edilemedikleri için bütünüyle yeni bir cins ve familya olarak sınıflandırıldılar.

Günümüzde hakkında çok az bilgiye sahip olunan bu köpek balığı cinsiyle ilgili bildiğimiz yegane şeylerden biri, çok büyük olan ağzının sürekli olarak açık olduğu.

Endonezya’ya ait Komodo adasında dalan bir yüzücü, ender görülen bu köpek balığı cinsini görüntüleme imkanı yakalamış.

Dalgıç, Gili Lawa Laut olarak bilinen ve turistlerin uğrak yeri olan adaların en kuzeyinde bulunan bölgeleri keşfederken, köpek balığının yanından geçip gidişine şahit olmuş. Dalgıcın çektiği videoda narin bir şekilde suda yüzen köpek balığı görülüyor. Balığın tipik kafa ve ağız bölgesi, dalgıcın yanından uzaklaşmadan önce yeterince net şekilde görünecek biçimde kameraya yansıyor.

Florida Doğal Tarih Müzesi, 1976 yılından bu yana büyük ağızlı köpek balıklarının görülmesiyle ilgili resmi bir liste bulunduruyor. Listeye göre son 41 yıl içerisinde sadece 60 kez görüntülenmişler. Dünya çapındaki türlerin aktif olarak kaydını tutan bir başka kurum ise bugüne değin 102 kez görülme vakasının gerçekleştiğini bildiriyor.

Bu köpek balığı türü gizemli olmakla birlikte, insanlar için çok az tehdit oluşturuyor. Yemlerini filtreleyerek elde eden bu cins, Florida Müzesi’nin tanımladığı şekliyle ‘et yapısı yumuşak ve gevşek olmakla birlikte, yüzme kabiliyeti de pek gelişmiş değildir.’ Balığın yaklaşık 5 metreye kadar büyüdüğü biliniyor. Geniş ağızlarının yanında aynı zamanda uzun burunlu kafa yapısından da tanınabilirler.