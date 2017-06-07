Bilim tarafından henüz tanımlanmayan fakat dünyanın çeşitli bölgelerinde görüldüğü iddia edilen yıldırım topu fenomeni, belirgin bir şekilde görüntülere yansıdı.

Bir bezelye büyüklüğünden, birkaç metrelik çapa kadar farklı boyutlarda gözlemlenen gizemli doğa olayı, genellikle gök gürültülü ve sağanak yağışlı hava koşullarında ortaya çıkıyor. Normal bir şimşek çakmasına nazaran çok daha uzun süren ilginç elektrik akımı, bazı söylentilere göre infilak ederek son buluyor ve fazlasıyla ölümcül hasarlar verebiliyor.



Önceki yıllardan bir örnek

1960’lara kadar birçok bilim insanı, dünya çapından gelen benzer raporlara rağmen yıldırım topunun bir şehir efsanesi olduğuna inanıyorlardı. Ardından yapay ortamda kısa süreli bir benzerini oluştursalar da, bu doğal fenomenin ardındaki gizem hala çözülmeyi bekliyor.

ABD’nin Ohio eyaletinde geçtiğimiz günlerde yakalanan bu görüntüler ise, akıllara yıldırım topu fenomenini getirdi. 15 saniyelik video, gök gürültülü sağanak yağış esnasında yere düşen bir yıldırımın, küre şeklinde uzun süre yuvarlandığını gözler önüne seriyor:

Ancak efsanelerde söylenildiği gibi infilak etmemesi, araştırmacıları bu gizeme sebep olan fizik olayını çözmeye itti.