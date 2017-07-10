Endonezya, Başkentini Değiştirme Kararı Aldı!

Dünyanın en büyük ada ülkesi olma özelliğine sahip Endonezya, başkent olarak Cakarta’yı değiştirip yerine başka bir şehrin seçilmesi kararını aldı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde bir karar alan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, bir başkent değişikliğine gideceklerini açıkladılar. Ülkenin Ulusal Kalkınma ve Planlama Bakanı, başkentin 2018 ila 2019 yılları arasında değişme ihtimalinin olduğunu, bununla ilgili çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Cakarta’nın bulunduğu Java Adası’nın her geçen yıl 25 santimetre suyun altına gömüldüğünü ve bunun büyük bir oluşturduğunu söyleyen yetkililer, değişikliğin bir sebebinin ise adanın nüfusunu gösteriyorlar. 10 milyondan fazla nüfusu bulunan Java Adası’nın ciddi bir trafik sorununun bulunduğunu fakat bunun üzerinden aşmaya çalıştığını belirten yetkililer, yine de Cakarta’nın ülkenin en önemli finansal bölgesi olmaya devam edeceğini söylediler.

Endonezya’nın yeni başkenti olarak Palangkaraya ya da Jonggol şehirlerinden bir tanesi düşünülüyor. Dünyanın en büyük ada ülkesi olarak bilinen Endonezya’daki adaların sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, 13 bin ile 18 bin arasında değiştiği tahmin ediliyor.