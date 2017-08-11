Endonezya'da 63 Bin Yıl Önce İnsan Yaşadığı Tespit Edildi!

Endonezya'da 1948 yılında bulunan insan dişlerinin üzerinde tekrar yapılan bir araştırma sayesinde, bu insan dişlerinin 63 bin yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı.

Endonezya'nın Padang Yaylaları'ndaki Lida Ajer mağarasında ilk kazı, 1890 yılından önce gerçekleşti. Sonrasında bilim insanları kalıntıları yeterli bulmuş olmayacak ki, 1948 yılında tekrar bir kazı yapıldı ve içlerinde insan kalıntılarının da yer aldığı birçok hayvan kalıntıları elde edildi. Elde edilen en belirgin insan kalıntısı ise bir dişti. Araştırmacılar bu dişi tekrar incelediklerinde, insanoğlunu 63 bin yıl önceden o bölgede yaşadığı anlaşıldı.

Yapılan detaylı incelemeler ve araştırmalar sayesinde türümüzün 63 bin yıl öncesinde en azından Endonezya'da yaşadığını öğrenebiliyoruz. Endonezya'da bulunan diğer insan kalıntıları, en fazla 20 bin yıl kadar eskiye dayanıyordu ancak yeni sonuçlar çok daha eskiyi kanıtlıyor.

Dişlerin tabakalarının azami yaşı göz önünde bulundurularak yaş tahmininde bulunan araştırmacılar, dişlerin yaşlarının 63.000 ila 86.000 yıl arasında olduğunu dile getiriyorlar. Aslında iki farklı yıl tahminin olmasının nedeni direkt olarak diş tahminin gerçekleştirilmesinden ve olası bir hata payından kaynaklanıyor. Genel anlamda 75 bin yıllık olduğu düşünülen dişlerin yaşları, hata payıyla birklikte birkaç bin yıl esneklik gösterebiliyor.

Ayrıca mağarada yapılan yeni araştırmalar, dönemle ilgili farklı bilgiler ortaya koydu. Bölgenin o zamanlar (63 bin yıl önce) iklim ve deniz açısından insanların erişebileceği bir yerdi. Bu sayede de insanlar buralarda yaşama şansı buldu. Üstelik mağaranın bulunduğu yerin, geçmişte bir yağmur ormanı olabileceği düşünülüyor. Şu an ise araştırmacılar, insanların göç yollarını ve ne zamandan beri bu yolların kullanıldığını bulmaya çalışıyorlar.