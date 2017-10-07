Endonezya'da Bir Kişinin Göğüs Cebinde Telefon Patladı!

Endonezya'nın Jakarta yarımadasında bir otelde, bir kişinin göğüs cebinde bulunan Android telefon patladı.

Ucuz veya geliştirme aşamasında fazla dikkat gösterilmeyen bataryalara sahip telefonların patlaması uzun sürelerdir korkulu rüyamız. Bu cümleyi okuduğunuz anda belki aklınıza ilk olarak Samsung Galaxy Note 7'nin patlama skandalları geliyor fakat, telefonların patlaması Note 7'lerin üretilmesiyle başlayan bir şey değil. Bu aslında öncelikle, Çin'den gelen klon veya çok ucuza satılan telefonlarla başladı.

Özellikle de doğru güvenlik önlemleri alınmazsa Lityum bataryalar, akımı kontrol edilmemiş şarj cihazları veya telefondaki şarj girişindeki akım belirleyicilerin dayanıksız olmasından dolayı patlayabiliyorlardı. Daha sonra ise hayatımıza kendi kendine dururken şişen ve patlayabilen bataryalar girdi. Bundaki temel sorunlar ise bataryaların ısı farklılıklarına dayanıksız olmasıydı.

Hep duyduğumuz ve başımıza gelmeyen bir şeyse cep telefonlarının patlamalarını gözümüzde, büyütebilir veya küçümseyebiliriz. Yine de normalde her zaman aşırı tehlikeye yol açabilecek bir vaka değil. Ancak Endonezya'nın Jakarta kentinde bir otelde bekleyen adamın, ön göğüs cebinde patlayan Android'li telefon cidden korkularınızı yeniden ortaya çıkarabilecek cinsden.

Gördüğümüz kadarıyla bir anda göğsünde mavi alevler saçan telefonun patlamasından, otel çalışanlarının yardımıyla ucuz kurtulan bu adam, telefon bataryalarının ne kadar özenle üretilmesi gerektiğini ortaya koyuyor ve bir kez daha akıllı telefon satın alırken ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini de. Siz ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon bataryaları en azından bilinen markalar açısından ne kadar güvenli?