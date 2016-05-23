Endonezya’daki Bir Yanardağ, Korkunç Şekilde Patladı!

Endonezya’da bulunan Sinabung Dağı, son 5 yıldır patlaması beklenen bir volkandı. Bölgede yaşayan insanlar beklenen olaydan kurtulabilmek için taşındılar. 19 Şubat’ta beklenen o patlama gerçekleşti ve görüntüler sosyal medyada yer almaya başladı.

19 Şubat’ta son yıllar sık sık patlayacağına dair uyarılar yapılan Endonezya’daki Sinabung dağı infilak etti. Olayın ardından yoğun kül bulutları yaklaşık olarak 8.000 metreye kadar yükseldi. Bölgedeki uçuşların güzergahları değiştirildi veya iptal edildiler.

Kuzey Sumatra Adası’nda bulunan dağın yaklaşık 27 kilometre uzağında bulunan Berestagi kentinin sakinleri, olayı cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldılar. Aynı dağ 1881, 1912 ve 2010 yıllarında da patlamış ve bölgedeki halkın yaşadıkları yerleri terk etmelerine neden olmuştu.

Volkanik patlamalar, gezegenimizin iklimini ciddi derecede etkileyen olaylardır ve tarihsel süreçte yoğun yaşandıkları dönemlerde bilim insanları bu etkilerin üzerine sağlam kanıtlar öne sürdüler. Çalışmalar tropik kuşaktaki volkanların, kutuplara yakın enlemlerde bulunan diğer volkanlara göre iklime daha çok etki ettiğini ortaya koyuyor.

Bu patlama, gezegenimizin üst atmosferine gönderilen volkanik materyal açısında yeterince büyük değildi. Ancak gene de şiddeti ve görüntüsüyle kısa süreli panik yaşattı. Sera gazından kaynaklanan iklim değişikliğinin etkileri, bir volkan patlamasıyla aylar içinde gerçekleşebilir.

Gezegenimizi suni olarak küresel ısınmaya karşı korumaya hazırlanan bilim insanları, güneş ışınlarını yansıtacak şekilde bir proje tasarlayarak üst atmosfere yapay malzemeler enjekte etmek istiyorlar. Bu malzemeler, güneş ışığını belirli oranlarda Dünya dışına yansıtacağından geçici bir iklim değişikliği için önlem almak istiyorlar. Söz konusu deneyin pek çok eksik yanı ve sebep olduğu tartışmalar bulunuyor.