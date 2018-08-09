Endonezya'da yaşanan depremin ardından, Facebook 'taki mesajları balonlar ve konfetiler sardı.

Endonezya'nın Lombok kentinde yaşanan 6,9 şiddetindeki depremin ardından Facebook, haberi paylaşan kullanıcıların mesajında kutlama balonları ve konfeti uçurdu.

Yaşanan büyük depremin ardından, 130'dan fazla insanın ölümün ve binlerce yaralının haberi verildi. Aynı zamanda birçok evin yıkıldığı ve 156 bin insanın evsiz kaldığı da duyruldu. Depremden dolayı yıkılan binaların enkazı altında kalan insanları kurtarmak için, tüm ekipler çaba gösterdi. Ancak dağlık bir yerde bulunan şehrin, köprüleri ve yolları zarar gördüğü için yardım ekipleri güçlük çekti.

Yaşanan bu kötü olayın ardından Facebook uygulaması, deprem haberini verirken yanlışlıkla kutlama balonlarını ve konfetileri kullandı. Yapılan bu yanlışlığın sebebi ise; Endonezce'de "selamat" kelimesinin hem selamet ve esenlik hem de tebrikler anlamına gelmesinden kaynaklandı. Kullanıcıların mesajlarındaki bu kelime her geçtiğinde, otomatik olarak balonlar ve konfetiler ortaya çıktı. Yanlışlığı farkeden Facebook, Endonezya'da balonlu kutlama özelliğini kaldırdı.