Derin Deniz'de 12 Bin Deniz Canlısı Türüne Rastlandı

Camdan yapılmış süngerler ve kabuklar yerine dallar içinde yaşamayı tercih eden münzevi yengeçlerden tutun da bir sürü garip yaratıklar, Endonezya'nın Derin Deniz’inde yer alıyor.

Bu keşfedilmemiş ekosistemlerini örneklemek için yapılan son bir keşif, kalıcı karanlığa ve muazzam baskılara özel olarak uyarlanmış bir dizi türle kaynaştıklarını bulmuştur.

Tropikal Java Adası'nı çevreleyen geniş sığ sular, muazzam balina köpekbalıkları ve görkemli manta ışınlarıyla dolup taşan kristal berraklığındaki lagünleri ile derin sular, daha önce hiç görülmemiş şaşırtıcı bir dizi yaratıkla dolu.

Endonezya, dünyanın dört bir yanından gelen dalgıçlar için popüler bir yer olmasına rağmen, ülkeyi oluşturan çok sayıda adayı çevreleyen daha derin sular tam olarak keşfedilmemiş. Bazı boşlukları doldurmaya çalışmak için araştırmacılar, Java çevresinde yaklaşık 2.625 feet ve 2,100 metrelik (6,890 feet) derinlikteki 63 yeri inceledi. Ve bir tür hazine sandığı ortaya çıkardılar.

Araştırmacılar; 14 gün boyunca bu derin deniz ekosistemlerini araştırdıktan sonra, 12.000’den fazla deniz canavarını yakaladıklarını, bir düzineden fazla yengeç, ıstakoz ve yeni karides türlerini bulduklarını açıkladılar.

Singapur ve Endonezya'dan araştırmacılardan oluşan ekip, örneklerini gözden geçirip tam olarak ne bulduklarını kataloglamak için su canavarları ile karşı karşıya.

Birçok insanın beklediği gibi çorak bir araziden ziyade, derin okyanus yaratıklarla gelişiyor. Ekip, Endonezya sularında ilk kayıtlara göre 40'tan fazla sünger, denizanası, yumuşakçalar, denizyıldızı, deniz kestanesi, solucan, yengeç, karides ve balık gibi inanılmaz bir 800 tür tespit edebildi.

Derinlerin bir başka garipliği, doğal olarak bir gözü diğerinden çok daha büyük olduğu için tuhaf görünümlü bir horoz gözlü kalamar (Histieuthidae) diyebiliriz.

Yeni bir tür olabilecek her zaman etkileyici dev tespih böceği, (Bathynomus), derin küçük “kulakları olan sevimli Dumbo ahtapot (Opisthoteuthidae)” dahil olmak üzere, deniz canlılarına meraklı olanların daha aşina olduğu birçok türe de rastlandı.