Endonezyalılar, Avlanmaya Gelen Dev Pitonu Çok Fena Avladılar

Kulaklarımızın duymadığı, gözlerimizin görmediği bir haberle karşınızdayız. Endonezya’da bir köye saldıran 8 metrelik dev piton yılanı, av peşindeyken av oldu.

Endonezya’da yılanların her türü, kendi türünün ortalaması üzerinde gelişebilir. Artık suyundan mıdır toprağından mı bilinmez, kırsal alanlara nam salmış sürüngenleriyle başa çıkmak oldukça zordur.

Sumatra bölgesinin kırsal kesimleri de tam bahsettiğimiz gibi, vahşi yaşamın baskın türü olan sürüngenlerin bölgesidir. Yılan familyasının en büyük ve etobur üyesi piton da buralarda yaşamayı tercih etmiştir. Bilirsiniz, kendisinin avını çiğneme alışkanlığı yoktur. O yüzden bir piton saldırırsa kendinizi her an midesinde öğütülürken bulabilirsiniz.

Güvenlik görevlisi Robert Nababan, Sumatra adasının uzak Batang Gansal bölgesinde devriye görevine devam ederken, 8 metrelik bir sürüngene rastladı. Daha önce yılan yakalama konusunda tecrübeli olan Nabadan bu kez neredeyse yılanın ani bir saldırısı ile kolunu kaybetmek üzereydi.

Köylüler ise dev yılanın ölümünü, hastaneye kaldırılan Nabadan’ı çabuk unutarak kutladı. Çünkü dev yılan çoktan patates kızartmalarıyla beraber tabaklarındaki yerini almıştı.

Olayın ardından sosyal medyaya yansıya görüntüler ise yılanın ne denli büyük olduğunu gösteriyor: