Üniversitenin en teknik mühendislik organizasyonlarından birisi olan AC/DC günleri bu yıl 10-11 Mayıs tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek.

Temelde "İş Dünyasında Mühendislik" temasıyla yola çıkılan etkinlik, eğitim verilen mühendislik dalları başta olmak üzere, diğer tüm disiplinlere hitap edecek şekilde düzenleniyor. Hem iş dünyası ile öğrencileri bir araya getirecek olan, hem de birçok alanda çalışan mühendislerin mesleklerine dair tecrübelerini genç ve dinamik nesle aktarabileceği bu organizasyonun bu sene ikincisi düzenlenecek.

Etkinlik hakkında öğrenci topluluğunun yaptığı açıklama şu şekilde:

Geleceğin teknolojilerini işleyen oturumlarla mühendislik öğrencilerinin ufkunu genişletmeyi, staj ve iş imkanları tanımayı ve ülke sanayisi için yenilikçi ve gelişimci bir pencereden baktırmayı amaçlamaktayız. Oturumlarımız savunma sanayisi’nden bilgi teknolojilerine, telekomünikasyondan yenilenebilir enerjiye, endüstri 4.0’dan nesnelerin internetine ve daha birçok güncel mühendislik sektörüne kadar geniş bir yelpazededir.

Sizler de 2. ACDC Günleri etkinliğimizden faydalanmak için 10 – 11 Mayıs 2017 tarihlerinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’na gelebilirsiniz!

Sponsorlarından biri olmaktan mutluluk duyduğumuz, geleceğin mühendislerinin olacağı etkinliğin diğer detayları ise şu şekilde: