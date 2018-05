Yakın bir gelecekte Endüstri 4.0'ın mavi yaka sınıfını tamamen sileceği öngörülüyor. Peki Endüstri 4.0 tam olarak nedir?

Sanayi devrimlerinde zincirin son halkası olarak kabul edilen Endüstri 4.0 aynı zamanda yeni bir 'milat' olacak! Ama Endüstri 4.0'a geçmeden evvel, dilerseniz önceki sanayi devrimlerine bir göz atalım...

Endüstri 1.0: Buhar gücü, insandan daha güçlü makinelerin kullanımı.

Endüstri 2.0: Elektrik gücü, ilk defa bir et fabrikasında elektrik motoru ve seri imalat tekniklerinin kullanımı.

Endüstri 3.0: Hesaplama gücü, üretim sistemlerinde plc'lerin, bilgisayarların ve robotların kullanımı.

Endüstri 4.0: İletişim gücü, imal edilen üründen imalatı yapan ortama değin her türlü elektronik cihazın iletişim halinde olduğu yapı.

Olayın çıkış noktası Çinlilerdir. Bundan 10 sene öncesine değin 'Çin malı' denen ürünler kalitesizliğin simgesi idi. Ancak bugün her şeyi üretebiliyorlar, artı ucuza ve artık kaliteli de üretmeye başladılar.

Nüfusları yüksek, ve ucuza eleman çalıştırmanın avantajını kullanıyorlar... Çin malı ürünlerle başı belada olan 2 ülke var: ABD ve Almanya. Aynı kavramı Avrupa (yani Almanya) Endüstri 4.0 olarak adlandırırken, ABD Smart Factory (akıllı fabrika) diyor. Bu arada konuyu gündeme taşıyan ilk siyasetçinin de 'Angela Merkel' olduğunu belirtelim.

Peki, Endüstri 4.0 sayesinde Çin ile nasıl rekabet edilecek? Elbette ki rekabetin ana unsuru olan insan faktörü ortadan kaldırılarak! Diğer bir deyişle; Almanya, insansız üretim yapan fabrika geliştirmenin peşinde. Ki bunu 2030 yılına kadar başaracaklarını söylüyorlar. Nitekim ilk örnekleri de 2020'de görmeye başlayacağız.

İddialar oldukça korkutucu! No man, no touch, no light (insan yok, dokunma yok, ışık yok) sloganı kullanılıyor. Yani fabrikada insan yok. Ürünler el değmeden üretilecek. Ve hiçbir insanın çalışmadığı fabrikalarda ışık yakmaya dahi lüzum olmadığı için 'no light' bilhassa vurgulanıyor.

Endüstri 3.0 derecesindeki fabrikalarda eğilim, operatörlere her şeyi bilgisayar ekranları üzerinde gösterebilmektir. Ancak Endüstri 4.0'da ekrana gerek yok. Fabrika tümüyle karanlık olacak.

Tabii Almanya'nın bu hamlesine karşı Çinliler de boş durmuyor. İşin garip yönü, Çinliler dahi insansız fabrika yapma peşinde ve bu alanda da hayli iddialılar. Dahası, insansız fabrika için müteahhitlik yapmak üzereler.

Peki işsiz kalacak olan onca insan ne yapacak? İnsanlığın evrim sürecinde, bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz... 2 tip insan arasında derin uçurumların açılmaya başladığını görüyorsunuzdur... 1. Akıllı, zengin, kültürlü ve olaylara bakış açısı geniş. Öbürü ise görünüşü insan, fakat potansiyelini harcayan insanlar.

Endüstri 4.0, kendini besleyecek zeki insanlara ihtiyaç duyuyor. Hayatta kalırsa bu insanlar hayatta kalır ve ötekiler ne yazık ki yok olur. İç savaş, salgın hastalık, dünya savaşı, doğurganlığın azalması... Ya da adına ne derseniz deyin, fakat toplu halde nüfus azalmasına hazır olun.

Sırada ne var?

Her devrim, kendinden sonra gelecek başka bir devrimin de altyapısını hazırlar. Mesela buhar makinesi, elektrik üretimini sağlamıştır. Elektrik üretimi, elektrik motorlarını kullanılabilir duruma getirmiştir. Elektrik motorları, kontrol edilme ihtiyacı duymuştur. Endüstri 4.0 da, kendi içinde halefini (Endüstri 5.0) sessizce hazırlıyor.

Şu sıralar, başlangıcı 'Analytic Tool' ismi verilen ve veri analizi yapan yazılımlar gerçekleştiriyor. İmalat süreçleri esnasında ortaya çıkan yüzlerce gb veriyi inceleyen ve veriler arasında ilişki yakalayıp bilgi üreten yazılımlar mevcut. Mesela ortam sıcaklığındaki değişikliğin boya kalitesi ile olan ilişkisini bu yazılımlar fark edebiliyor. Özet haline getirilen bu bilgiler, Endüstri 4.0 jargonunda yaygın olarak kullanılan ve 'Dashboard' ismi verilen gösterge panellerinde özetleniyor. Bu sayede de, üst düzey yöneticilerin karar almasını kolaylaştıracak karar destek sistemleri geliştiriliyor.