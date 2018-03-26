İnsanoğlu olarak ihtiyaçlarımız her geçen gün artıyor, bu sebeple üretim hacminin geleneksellikten çıkıp teknolojiyle harmanlanması ve artması gerekiyor. Size yeni bir teknoloji olan katmanlı üretimden ve bunun yapılmasını sağlayan cihazlardan bahsedeceğiz.

Katmanlı üretim, endüstriyel aşamaları doğrudan etkilediği gibi hayal edilebilen hemen her tasarımı gerçeğe dönüştürmeyi de mümkün hale getirdi. Eklemeli üretim yapan 3D baskı ve yazıcı makineleri sayesinde, geleneksel üretim teknolojileri tümüyle değişti. Malzemelerin üst üste eklenmesiyle katman katman oluşturulan eklemeli imalat, kalıp kullanmadan tasarlanacak ürünü adım adım oluşturuyor. Böylece geleneksel üretimde kullanılan kalıp ve makine maliyetleri ile tasarım aşamaları için harcanan giderler ortadan kalktığı gibi ürün prototipi yapıldıktan sonra değişikliğe gitmek de kolay hale geliyor. Zira katmanlı üretim teknolojisi ile tasarlanan ürünler hızlı prototipleme ile örnek oluşturduğundan üründe değişiklik yapmak için harcanan zaman ve maliyet azalıyor.

Katmanlı İmalat Nedir?

Katmanlı üretim, uzun zamandır kullanılan üç boyutlu yazıcılar ile yapılan hızlı prototipleme aşamasının gelişmiş ve endüstriyel anlamda işlevselleşmiş hali olarak tanımlanabilir. Endüstriyel üretim aşamaları, özellikle karmaşık ve çok fonksiyonlu ürün yapma sürecinde giderek uzayabiliyordu. Ancak hızlı prototipleme ve 3 boyutlu üretim ile multifonksiyonel ürünler oluşturmak daha kolay ve düşük maliyetli bir hale dönüştü. Katmanlı imalat nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap, 3 boyutlu yazıcılarla hızlı protatipleme yapılarak endüstrinin geliştirilmesi olabilir. Eklemeli imalat olarak da bilinen katmanlı üretim, endüstriyel süreçlerin tümünü hızlandırdığı gibi ürün maliyetleri, giderleri ve fire sayısını da azaltıyor.

Katmanlı İmalat Teknolojisi Kullanım Alanları

Endüstriyel üretim, hayatımızın her alanında yer alırken günümüzde işlevsel, kolay taşınabilir ve başarılı bir dizayna sahip olan ürünler her zaman daha fazla dikkat çekiyor. Tasarım endüstriyel süreçlerin tümünde önemli bir yer oynadığı gibi dizayn ile fonksiyonelliği birleştirmek uzun bir süreç gerektirebiliyor. 3 boyutlu yazıcılar sayesinde tasarım ve işlevsellik aşaması hızlı prototipleme ile kolaylaştığından endüstriyel ürünlerin hem işlevselliği hem de tasarımında önemli iyileştirmeler yapılabiliyor.

Katmanlı Üretimin Avantajları

Katmanlı üretim, tasarım ve imalat aşamasında birçok avantaj sağlıyor. Aynı zamanda üretim süreci boyunca oluşan maliyetler de, katmanlı imalat teknolojisinde daha düşük 3 boyutlu üretimin avantajları şöyle:

Hızlı prototipleme ve optimizasyon yapma imkanı sağlar. Analiz yapma, tasarım döngüsünü belirleme ve karmaşık parçaları üretme süreçlerini hızlandırır. Katmanlı imalat yöntemleri ile fonksiyonel parçalar üretilebilir. Yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanır. İmalat makinelerinin sayısının ve imalat sürecindeki proseslerin azalmasına yardımcı olur. Daha yaratıcı çalışmalar yapmaya imkan verir. Katmanlı imalat ile üretim maliyetleri ve giderler azalırken ürünlerdeki fire sayısı da düşer. Karmaşık veya multifonksiyonel imalatlar yapmayı kolaylaştırır. Ürünlerin daha kullanışlı ve düşük ağırlıkta olmasını sağlar.

Katmanlı Üretim Teknolojileri

Katmanlı üretim teknolojileri, günümüzde giderek daha yaygın olarak kullanılıyor. Endüstriyel anlamda, üretim ve geliştirme süreçlerini büyük ölçüde değiştiren katmanlı üretim, hızlı prototipleme sistemleri ile model uygulamalarını da geliştiriyor. Fonksiyonel ürünler yaratma ve ürünlerin uyumluluğunu ölçme aşamasında gereksiz masraf yapmadan hızlı prototipleme sayesinde üretim aşamaları hızlandırılabiliyor.

Katmanlı imalat yöntemleri içerisinde 3 boyutlu üretim sağlayan yazıcılar büyük önem taşıyan 3 boyutlu yazıcılar ile kavramsal ürün denemeleri kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı zamanda giderek geliştirilen üç boyutlu yazıcılar sayesinde portatif ürünlerin yanı sıra, büyük yapılar dahi oluşturulabiliyor.

Endüstriyel üretim aşamalarında devrim yaratan katmanlı üretim, kişisel üretimlerde de kullanılabiliyor. Üç boyutlu yazıcı maliyetlerin çok yüksek olmaması, bireysel tasarımcılara büyük bir imkan sağıyor. Medikal ve tıp alanında, yapı sektöründe veya teknolojik ürünlerde yaygın biçimde kullanılan katmanlı üretim sayesinde tasarım ve üretim süreçleri tamamen değişiyor. Yüksek maliyetlerle oluşturulan endüstriyel üretim alanlarının yerini, az yer kaplayan ve düşük maliyetle üretim yapan 3D yazıcılar alıyor.