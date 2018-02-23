Energizer'in 16.000 mAh Bataryalı Telefonuyla İlgili Video

Ünlü pil üreticisi Energizer şarj sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan 16,000 mAh'lık telefonu Power Max P16K Pro'yla ilgi bir video yayınladı.

Akıllı telefonların da aynen elektrikli otomobiller gibi en büyük problemi 'menzil' sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Zira aldığımız en yeni ve üst segment telefon dahi bir iki günlük kullanım süresinden öteye geçmiyor. Bunun yanı sıra batarya dolum oranının %50'nin altına düşmesiyle birlikte yaşanan psikolojik durum, gün aşırı olmadan telefonu şarja takma isteği uyandırıyor. Ancak, geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon piyasasına giren fakat neredeyse hiçbir özelliğiyle kullanıcılara kendisini aldıracak bir sebep sunamayan Energizer, MWC 2018'de tanıtacağı yeni telefonuyla piyasaya büyük bir darbe vurabilir.

Sabah saatlerinde haberini yaptığımız gibi Power Max P16K Pro modeliyle piyasaya sürülecek telefon MWC'de tanıtılacak. Telefonla ilgili olarak söylentilerin dışında bilinen tek bir şey bulunuyor o da: 16.000 mAh'lık batarya. Ancak telefonla ilgili bugün yayınlanan bir video, bu oldukça merak uyandıran cihazla ilgili bazı soru işaretlerinin gitmesine yol açtı. Öte yandan, telefonun bataryasının büyüklüğü başka bir soru işaretini de beraberinde getiriyor: şarj dolum süresi. Zira böylesine büyük bir batarya mevcut hızlı şarj teknolojisinde dahi oldukça uzun bir sürede dolabilir. Umarım Energizer, pil piyasasındaki adına yakışır bir teknolojiyle bu cihazda hızlı bir dolum süresi de sunacaktır.

Videoya bakıldığında, kenarları yuvarlatılmış bir tasarımla gelecek olan cihazın, 5.99 inçlik 1080p+ bir ekrana sahip olacağı görünüyor. Ayrıca daha önceden 8 MP'lik olacağı söylenen ön kameranın bir LED flaşla da desteklendiği göze çarpıyor. Genel olarak cihaz, bir önceki model olan Power Max P600S'in tasarımına dayanıyor gibi duruyor. Özelliklere detaylı bir şekilde bakmak için yukarıdaki haberimizi tıklayabilirsiniz. Böyle bir telefon ülkemize gelse alır mısınız?