Energizer'in Telefonu Şubatta Satışa Sunulacak

Dünyaca ünlü Amerika Birleşik Devletleri menşeili Energizer markasının uzun yıllardır akıllı telefonları satılıyor. Başka bir deyişle Energizer marka ve logolu telefonlar uzun süredir satışa sunuldu. Markanın telefonları yakın zamanda Avrupa pazarında satışta olacak.

Akıllı telefon piyasası büyüdükçe bu telefonlar neredeyse merdiven altlarında imal edilir duruma geldi. Elbette Energizer markası bir merdiven altı işletme olarak görülmemeli ancak Çin'de ortaya çıkan irili ufaklı onlarca akıllı telefon üreticisini göz önüne aldığımızda söylenilen sözün temelleri de biraz atılmış oluyor. Diğer yandan akıllı telefon pazarı birçok başka teknoloji sektöründeki şirketi de cezbederek yeni ürünler piyasaya sürmelerine sebep oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir pil markası olan Energizer de uzun zamandır akıllı telefon piyasasında boy gösteren şirketlerden bir tanesi.

Geçtiğimiz haftalarda Energizer, Avenir Telecom'un lisansı altında ürettiği Power Max P600S'i piyasaya süreceğini duyurmuştu. Telefon ilk bakışta estetik görünümüyle göze çarparken Energizer, kendisinden beklendiği gibi devasa bir bataryayla telefona ayrı bir hava kattığını açıkladı. Ön taraftan bakıldığında LG'nin uzun zamandır ortaya çıkardığı nadir güzelliklerden birisi olan V30 tasarımını andıran bir görünüme benzeyen Power Max P600S, 4,500mAh pil barındırıyor. Telefon iki farklı özellikle piyasaya sürülecek; tahmin ettiğiniz gibi 3/32 ve 6/64, RAM ROM seçenekleriyle kullanıcıya sunulacak. Buraya kadar herşey güzel olsa da bazı sıkıntılar da bulunuyor.

Avenir, telefonda maliyetten kaçmak için bir MediaTek çipi kullandı. Bununla da yetinmeyen şirket, bu yıl ikinci yaşına girecek olan Android Nuga ile telefonu piyasaya sürecek. Energizer P600S, maliyet düşürme önlemleri ve Android güncelleme beklentilerinin düşük olmasıyla bile özellikle ülkemize göre oldukça yüksek bir fiyata sahip olacak. Telefon 3/32 için 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 6/64'ün fiyatı ise 439 dolar olacak. Şubat ayında Avrupa pazarına girecek olan telefonlar bu yılın ikinci çeyreğinde de ABD'de satışa sunulacak. Eğer Energizer, pil piyasasında bulunduğu ülkelerin hepsine bu telefonları satmayı hedeflerse ülkemizde de görebilme imkanına sahip olacağız.