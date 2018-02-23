Energizer Power Max P16K Pro 16.000mAh Batarya - Özellikleri

Energizer'in pazar günü Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni akıllı telefonu Power Max P16K Pro, 16.000mAh bataryası ile tüm dikkatleri üzerine çekebilir.

Günümüzde kullandığımız telefonlar gerçekten muazzam özelliklere ve şık tasarımlara sahipler. Fakat telefonların güçlenmesine karşın tasarımlarının incelmesi, kullanıcılar için büyük bir soruna neden oldu; şarj ömrü. Telefonlar ‘akıllı’ olmadan önce tek bir şarj ile birkaç gün kullanabiliyorken günümüzde bir günü tamamladığımızda seviniyoruz.

Tüketicileri memnun etmekten çok uzak olan şarj ömrü konusuna çözüm, ABD merkezli bir pil üreticisi olan Energizer’den geliyor. Günümüzde 45 farklı ülkede resmi olarak varlığını sürdüren Energizer, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de tanıtacağı Power Max P16K Pro adlı modeli ile akıllı telefon pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Power Max P16K Pro’nun adından da anlaşılabileceği gibi 16.000mAh bataryası bulunuyor. Günümüz amiral gemilerinin 4000mAh bataryayı göremediğini düşünürsek Power Max P16K Pro’nun devasa bataryasını destekleyen iyi optimize edilmiş bir yazılımla 5 güne kadar şarj ömrü sunabileceğini söyleyebiliriz.

Energizer Power Max P16K Pro’nun tek olumsuz yanı Snapdragon 845 ile piyasaya çıkmayacak olması. MediaTek Helio P25 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 6GB RAM’e ve 128 GB depolama alanına sahip. Arkada 13MP+5MP çift kamera bulunan cihazın selfie kamerası ise 8MP çözünürlüğe sahip.

5.99 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olan cihaz, günümüz trendini yakalayarak 18:9 formatında ekran ile piyasaya çıkıyor. Energizer, Power Max P16K Pro için ultra ince bir tasarım vaat etse de böylesine devasa bir pile sahip olan cihazın 10mm'den ince olmasını beklemek, üreticiye bir miktar haksızlık olabilir.