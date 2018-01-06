Energizer, Tam '4500 mAh' Bataryalı P600S'i Duyurdu!

Mobil alanda gerçekleşen inovasyonların nispeten yavaşladığı bir döneme girmişken, Energizer uzun süreli cihaz kullanımına eğildiği P600S'in resmi duyurusunu gerçekleştirdi.

Mobil platformların pazar payının bu dönemde ne kadar devasa bir hal aldığı hepimizin bildiği bir gerçek. Bu sebeple, aslında temel alanı mobil cihazlar olmayan firmalar, şirketin en çok bilinen özelliğini temel alarak mobil cihazlar geliştiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde oyun performansı ve herkesin ilgisini çeken şık tasarımını ön plana çıkararan Razer mobil piyasaya atılmıştı hatırlarsanız. Şimdi de sağlam pilleri ile bilinen Energizer, bu temelde bina ettiği yeni bir telefonla karşımıza çıkıyor.

Telefonun ilk dikkat çeken özelliği elbette ki kendi segmentindeki telefonlardan oldukça önde görünen 4500 mAh'lık bataryası oluyor. 18:9'luk, 5.99" ekranla gelecek olan telefon, ilk bakışta Samsung'un Edge modellerini andırıyor. İlk çıkışını Android 8.0 Oreo yerine, Android 7.0 Nougat ile gerçekleştirecek olan telefonun Oreo güncellemesi alıp almayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Energizer Power Max P600S

4,500 mAh Batarya

3GB Ram ve 32GB Sistem Alanı / 6GB Ram ve 64GB Sistem Alanı

12V Hızlı Şarj

5.99" - 18:9 Ekran

MediaTek Helio P25 Yonga Seti

Android 7.0 Nugat

Energizer'ın yaptığı duyuruya göre, içinde bulunduğumuz Ocak ayının ortalarında piyasaya çıkacak olan Energizer Power Max P600S, pil ömrü olarak 12 saat üzerinde aktif kullanım tam 16 günlük stand-by süresi vadediyor. Telefonun fiyatı ve çıkacağı ülkeler şu an için açıklanmasa da, özellikle pil ömrü ile bir çok kişiyi cezbedeceği kesin. Siz ne düşünüyorsunuz, P600S'in özelliklerini ilgi çekici buldunuz mu?