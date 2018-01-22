Enerji İçeceklerinin Genç Nüfus Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre Redbull, Monster gibi enerji içecekleri kullanan gençlerin büyük bölümü kusma, kasılma, uykusuzluk gibi önemli sağlık sorunlarıyla yüzyüze kalıyorlar.

Hepimiz ya gecenin birinde bir makale yazmak, ya da gece dışarıda takılmak için enerji içeceği denemişizdir. Yapılan yeni bir çalışma, Monster ya da Red Bull kutularını kafaya dikmenin düşündüğümüzden daha tehlikeli olabileceğini ortaya koyuyor.

Enerji içeceği içen genç kitlenin yarısından fazlasının, tavsiye edilen günlük bir ya da iki kutudan daha az içmelerine rağmen yan etkilerinden ötürü olumsuz yönde etkilendiklerini ortaya koyuyor Kanada’da yapılan yeni çalışma.

Ontario’da bulunan Waterloo Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya dahil edilen 12-24 yaş aralığındaki gençlerin %55’inin, bu içeceklerden içtikten sonra kusma, göğüs ağrısı ve hatta kasılma gibi şikayetleri dile getirdikleri bildirildi.

Araştırmacılar, yüksek oranda kafein seviyelerine sahip olan bu içeceklerin alkol ile birlikte ya da egzersiz esnasında içilmelerinin daha da tehlikeli olabileceğine inanıyorlar. Bu içeceklerin sundukları tehlike o denli büyük ki, araştırmacılar genç nüfusa satılmasının yasaklanması talebinde bulunuyorlar.

Araştırmanın baş yazarı Profesör David Hammon “Günümüzde risk değerlendirmelerinin büyük bölümü enerji içeceklerinin sağlık üzerindeki etkilerine dair tahminlerde bulunmak için kahveyi baz alırlar. Halbuki bu ürünlerin çok daha büyük sağlık riski taşıdıkları ortada. Enerji içeceğinin sağlık üzerindeki yan etkileri, içerik itibariyle kahveden farklı olması ya da alkol veya fiziksel aktivite esnasında kullanılmaları gibi tüketim şekillerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir” diyor.

Canadian Medical Association Journal’da yayınlanan çalışmada, 2.055 Kanadalı gence, enerji içeceği tüketimiyle ilgili sorular sorulmuş.

Bunların %24.7’sinin bir kutu içtikten sonra kalp atış hızının arttığı, %24.1’inin ise uyumakta güçlük çektiği bildirildi. Gençlerin bildirdikleri diğer yan etkiler ise baş ağrısı, bulantı, kusma ya da diyare olarak belirtildi.

Genç nüfusun üstesinden gelmek istediği bir sınav ya da dışarıda takılmak için uyanık kalmayı sağlayacak bir araç olarak enerji içeceğine başvurmanın son derece zararlı olduğu bilinciyle hareket etmesi kaçınılmaz.