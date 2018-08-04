Enerji İçecekleri Gerçekten Enerji Veriyor mu?

Günümüzde yoğun olarak yorucu tempolu günlerde ya da öğrenciler tarafından sınav dönemlerinde zihnin uyanık tutulması için tüketilen enerji içecekleri; gerçekten enerji veriyor mu, yoksa bu algı tamamen plasebo etkisinden mi ibaret?

Son 10 yıl içerisinde hayatlarımızın bir parçası haline gelen enerji içeceklerine, günümüzde hemen hemen her gıda satış noktasında ulaşmak mümkün. Kaliteli ya da kalitesiz kimi zaman keyfi olarak tükettiğimiz bu tür içeceklerin vücudumuz üstünde bıraktığı etki ise hala büyük bir merak konusu.

Bu konu üzerine birçok araştırmacının elde ettiği sonuçlar ise birbirine oldukça yakın. Kaliteli bir enerji içeceği gerçekten de vaatlerini yerine getiriyor. Enerji içeceklerinin en temel bileşenlerinden biri olan kafein, bildiğiniz üzere kişiyi uzun süre boyunca uyanık tutan ve vücudu aktifleştiren bir uyarıcı. Peki kafeinin tam olarak vücuda etkileri nasıl açıklanır?

Kafeinin Etkileri

Vücuda alındıktan 15 dakika sonra işlevini yerine getirmeye başlayan kafein ortalama 6 saat boyunca etkisini sürdürmeye devam eder. Hücre içi sinyal etkileşiminde rolü olan cAMP seviyesini yükselten kafein kalp kasılma hızını ve gücünü arttırır. Yükselen kan basıncı sayesinde vücudun tümüne taşınan oksijen miktarı artar ve kişi kendini daha zinde hisseder.

Enerji içeceklerinin bir diğer yaygın etken maddesi olan Taurinin ise temelde bir amino asittir. Kalpte, kaslarda ve beyinde de bulunan bu amino asitin enerji içeceklerindeki rolü ise sinir etkileşimleri ve hücre gelişimi üzerine birçok temel biyokimyasal süreçte aktif olarak yer almaktır. Bir nevi metabolizma hızlandırıcı olarak görmek, yanlış bir bakış açısı olmayacaktır.

Enerji içeceklerinde en çok kullanılan maddelerden 3.sü ise Glukoronolakton’dur. Vücutta glikozun geçirdiği değişimler esnasında oluşan bu yapı, bilinen en hızlı enerji transferlerinden biridir. Temel anlamda enerji içeceklerinin işlevinin olabildiğince hızlı bir şekilde etki etmesini sağlayan bu madde, kafein ve taurinin etkilerinin hızlanmasına ve güçlenmesine olanak sağlar.

“Kahveden ne farkı var?” sorusuna cevap ise bilim insanları tarafından verilmiş durumda: “Yapılan deneyler sonucu enerji içeceklerinin olumsuz etkisi (düzensiz kalp atışı, yüksek kan basıncı) doğrudan kafein alımına vesile olan kahveye oranla çok daha uzun sürüyor.”

Henüz bu tür etken maddeler içeren içeceklerinin uzun süreli kullanımda ne gibi zararlar verildiği bilinmese de, dozundan fazla kullanılan enerji içecekleri ani ve trajik bir ölüme dahi sebep olabilir. En basit anlamıyla beklenmedik bir kalp çarpıntısı dahi ansızın kapınızı çalabilir. Sonuç olarak her konuda olduğu gibi bu tür içecekleri de dozunda ve seyrek tüketmek sağlığınız için en iyi karar olacaktır.