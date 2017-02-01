Türkiye’nin en popüler bireysel kanalı olan Enes Batur, 3 milyon abone, 1 milyar izlenme ve aylık olarak da 100 milyon izlenme barajını aştı!

NDNG, yani New Day New Game (Yeni Gün Yeni Oyun) mottosuyla yola çıkan Enes Batur, bir süre önce Türkiye’nin en büyük bireysel kanalı olan Burak Oyunda’yı Orkun Işıtmak ile geçerek tepeye oturmuştu.

Şu anda ise 3 milyonu aşan abone sayısıyla Türkiye’nin en büyük bireysel kanalı iken tüm tüm Türk kanallarını ele aldığımızda ise 5 milyona dayanan Netd Müzik’in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Enes Batur'un İlk YouTube Videosu

Aynı zamanda toplamda 1 milyardan fazla görüntülenme sayısına ulaşarak bir rekor daha kıran Enes, yine bireysel kanallar noktasında bunu başaran ilk kişi oluyor. Aynı zamanda bir rekor daha kırarak şu anda aylık olarak ortalama 100 milyon izlenmeyi de aşan NDNG Enes Batur, günlük olarak ise 3.5 milyon izlenme sağlıyor.

Enes Batur’u 2.5 milyona çok yaklaşmış olan abone sayısıyla Orkun Işıtmak ve Burak Oyunda takip ederken, 2 milyon barajını aşan şu anda başka bir kanal yok.

Enes Batur'un 12 milyonu aşan izlenmeyle en çok izlenen videosu

Sonuç olarak tek başına müthiş başarılar ve rekorlar kıran Enes’i Webtekno olarak tebrik ediyoruz. Başarılar Enes!