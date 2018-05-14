Türkiye'nin aktif takipçi sayısı en fazla olan kanalına sahip YouTuber'ı Enes Batur, yeni başlattığı serisinin ilk ayağında Logan Paul ile bir araya geldi.

Başlattığı yeni video serisine "#ÜnlüyüBul" adını veren Enes Batur, dünya çapında ünlü kişilere ulaşıp tanışarak kanalında konuk etmeye çalışacak. Yerli ve yabancı kişilere ulaşmaya çalışacağını belirten Enes Batur, ayrıca Tarkan ve Drake gibi ünlülere de ulaşmaya çalışacağını belirtti.

Enes Batur yeni seriyi şu şekilde duyurdu: "Logan Paul’a ulaşmak amaçlı bir video yaptım. #ÜnlüyüBul Serimin ilk bölümü Ünlüyü Bul dünyaca ünlü kişileri bulmak amaçlı bir seri. Logan Paul’a ulaştık. Türkiye’ye özel hediyeler verdim ve bizi evine davet etti. Güzel, eğlenceli ve komik bir video oldu."

Enes Batur'un tüm ulaşmaya çalışma sürecini de dahil ettiği videoyla sizleri baş başa bırakıyoruz:

Enes Batur'u seversiniz sevmezsiniz o farklı bir konu ama yaptığı bu iş gerçekten de başarılı olmuş. Nitekim bu tip bir ünlüyle aynı videoda yer alması, milyarlarca dolar harcayarak yapılabilecek reklamı tek başına karşılayacak bir durum. Umuyoruz ileride daha nitelikli kişilerle de video çekecektir.