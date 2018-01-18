Enes Batur: Hayal Mi Gerçek Mi? Filminin Galasına Büyük İlgi!

Ünlü YouTuber Enes Batur’un çıkacak yeni filminin galasında, devasa kuyruklar oluştu. Pek çok kişi filmi merdivenlerde izlemek zorunda kaldı.

Ülkemizde sosyal medyanın ve özellikle YouTube’un gücünü son yıllarda iyiden iyiye görmeye başladık. YouTube Türkiye’nin 5.8 milyon aboneyle en büyük kişisel kanalına sahip olan Enes Batur, bir süredir kendi hayat hikayesinin yer aldığı “Enes Batur: Hayal Mi Gerçek Mi?” filmi için hazırlanıyor. 19 Ocak, yani yarın gösterime girecek filmin geçtiğimiz gün galası düzenlendi.

Enes Batur’un ilk uzun metrajlı filmi olan Hayal Mi Gerçek Mi?’nin galası, geçtiğimiz gün Kanyon’da gerçekleşti. Gösterimin yapılacağı sinema salonunun önünde büyük kuyruklar oluşurken, ünlüler de çocuklarıyla birlikte geceye katıldılar. Ünlüler arasında Emre Altuğ, Burak Sergen, Şule Zeybek, Mert Ali İçelli-Elif Nun gibi isimler yer alıyordu.

Oyunculuk konusunda bir sıkıntı çekmediklerini söyleyen Batur, tecrübeli oyunculardan yardım aldığını ve gişe beklentisinin olmadığını açıkladı. Sevmeyeni olsa da hatırı sayılır derecede seveni de olan Enes Batur’un bu filmin ardından ne gibi projelerde yer alacağı şu anda bilinmiyor.

Enes Batur kısa süre önce Altın Kelebek’te “En İyi YouTuber/Instagrammer” kategorisinde ödül almış, daha sonrasında bu ödül ondan geri alınmıştı. Ünlü YouTuber’ın filmin gişesi yönünde bir beklentisinin olmadığını söylemesine rağmen bu hafta sonunda Enes Batur hayranlarının sinemalara akın etmesi bekleniyor.