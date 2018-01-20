YouTube Türkiye'de yer alan en büyük bireysel kanalın sahibi Enes Batur'un hayatının konu edildiği, oyuncu kadrosunda birçok YouTuber'ın bulunduğu Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? filminin IMDb puanı da belli oldu.

Vizyona girdiği ilk gün büyük bir ilgi ile karşılaşan film, açılış gününde en çok gişe alan Türk sinema filmi olabilme potansiyeline sahip. Film vizyona girdiği ilk an sadece 400 sinema salonunda gösterimdeydi. Gelen yüksek talep karşısında salon sayısı ilk günden 1000'e arttırıldı. Sosyal medyanın genç çocukları, ilk sinema filmlerinin gişe açılışında bir rekor kıracak gibi gözüküyor. Gösterime girdiği sinemaların oldukça yoğun bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, sinema salonlarının ne kadar dolduğunu anlamamızı sağladı.

Film an itibari ile IMDb üzerinden 10 üzerinden 2,4 puan aldı. Bu durum asla ciddi olmayan kişilerin, içinde olduğu sözlük oluşumlarının bilinçli saldırısının eseri. Film, oyuncu kadrosunda birçok YouTuber barındırdığı gerekçesiyle büyük eleştiri toplamış, "Onlar YouTuber, ne anlarlar oyunculuktan?" gibi yorumlar gelmişti. Ancak Yusuf Aktaş yani Reynmen üstün bir oyuncu performansı sergileyerek hem bu eleştirileri yapan kişilerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Ön yargı içeren birçok eleştiri filme değil, Enes Batur'a yapılmış gibi duruyor.

Karalama kampanyaları başlatılan filmin yapımında kameramanlardan senaristlere kadar birçok kişinin emeği bulunuyor. Bu nedenle yapılacak her karalama kampanyası yüzlerce kişiyi hedef alıyor. Bu filmin konusu Enes Batur olsa bile verdiği en büyük mesaj: "Sosyal medyanın haylaz çocukları da bir film yapabilir"di. Burada mühim olan filmin güzel ya da kötü olması değil, mühim olan Türk gençlerinin ümit vaat etmesi. Basit hayallerin getirdiği büyük sonuçları gözler önüne seren bu film, belki sinemaya gönül vermiş kişilerin filmleri kadar güzel değil. Zaten "En iyisi " sloganı ile vizyona giren bir film de değildi. Fakat eleştiri yapılırken de ortada bir emeğin var olduğunu unutmamak gerekiyor.

Konusuna gelecek olursak film, genel hatları ile arkadaşları tarafından dışlanan bir çocuğun hayatını anlatıyor. Bu çocuk şu an YouTube Türkiye'nin kralı diyebileceğimiz Enes Batur. Enes Batur, hayatında karşılaştığı zorlukları binlerce çocuğun hala yaşadığını ve bu çocukların hayata küsmemeleri gerektiğinin mesajını taşıyan bir film yaptıklarını açıklamıştı. Enes Batur, filminde hayata yön verecek mesajlar vererek diğer fenomenlerin çektiği filmlerden kendi filmini farklı kılıyor.