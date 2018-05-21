YouTube Türkiye’nin en fazla takipçiye sahip kanalı olan Enes Batur, Spotify’da bir başka YouTuber tarafından hazırlanan bir şarkının konusu oldu. Şarkı, fazlasıyla argo söz öbekleri ve küfür içeriyor. Türkiye’de en fazla dinlenen Viral 50 listesine girmesi de uygulamanın geçerliliğini sorgulatıyor.

Artık çoğu insan, müzik dinlemek için lisanslı içeriklere sahip olan Spotify gibi uygulamaları tercih ediyor. Bunun nedeni uygulamaların sadece kuru kuruya müzik sunması değil. Örneğin, her hafta yenilenen Viral 50 listeleriyle Spotify, pek çok kullanıcının yeni şarkılar keşfetmesine olanak sağlıyor. Bu listelerdeki şarkılar ise kullanıcılar tarafından en çok dinlenen, editörler tarafından seçilen şarkılar.

YouTube Türkiye’nin 7 milyondan fazla aboneye sahip kanalı olan Enes Batur, izleyici kitlesi açısından çocukların ve gençlerin takip ettiği bir kanal. Batur’un çoğu videosunun altında ise mizah unsuru bol olan yorumlar var.

Bazı yorumlar, oldukça garip bir kitlenin varlığını da ortaya koyuyor:

Bu yorumlar, fazlasıyla yanıt ve beğeni aldıkları için YouTube algoritmasında üst sıralara çıkıyorlar. Açıkçası etkileşimi arttırdığı için YouTube, çoğu zaman söz konusu içerikleri de görmezden geliyor.

Bir başka YouTube kanalı olan Carry Potter ise 200 binden fazla insana sesleniyor. Kanalın sahibi olan genç arkadaşımız söz konusu yorumlardan ve içeriklerinde çok etkilenmiş olacak ki, bu yorumlarla amatör bir kayıt hazırlayıp şarkı yapmış. Şarkıyı yapmakla kalmayıp “sansürsüz” bir şekilde Spotify sayfasında yayınlamış.

Üstelik bu arkadaşın şarkısı, malum başlıkla Türkiye Viral 50 listesinin zirvesine oturmuş:

Açık konuşmak gerekirse şarkının başlığı pek çok dinleyicinin -hatta Enes Batur’un yorumlarına hakim olmayanların bile- dikkatini çekmiştir. Ayrıca böylesine kalitesiz ve çarpık bir içeriğin kolayca Viral 50 listesine girmesi, Spotify’ın geçerliliği hakkında da bizleri düşündürüyor. Düşüncelerin en iyimser kısmı da buraya kadar.

İşin en can sıkıcı yanı ise bu şarkının Enes Batur takipçisi olan ve ilgili küfürlere gülüp onları bir etkileşim aracı haline getiren kitle. Bu kitle, aynı eylemi Spotify bünyesinde de taşıyıp olayı dinlenme sayısına yansıtmış olabilir.

Temennimiz, şarkının daha fazla dinlenip Global Viral 50 listesine de girmemesi yönünde.

