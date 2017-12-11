Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde bu sene ilk defa verilen En İyi YouTuber/Instagrammer ödülü Enes Batur'un oldu.

YouTube’da 5.4 milyon abone sayısıyla Türkiye’nin en büyük kişisel kanalı olan Enes Batur, bu başarısını Pantene Altın Kelebek ödüllerinde taçlandırdı. Geçtiğimiz gün düzenlenen ve sayısız ünlünün ödül kazandığı gecede, sosyal medyanın ne kadar güçlü olduğunu gösteren “En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü” de yer alıyordu. Bu ödül için ülkemizi sosyal medya anlamında temsil eden pek çok ünlü isim aday gösterilmişti.

İçlerinde Danla Bilic, Ruhi Çenet, Kafalar, Orkun Işıtmak gibi hem YouTube hem de Instagram’da popüler olan pek çok sosyal medya ünlüsü bulunuyordu. Uzun süreden beri bu ödül için oy toplayan Enes Batur ise, amacına ulaşarak ödülün sahibi oldu.

Enes Batur Kimdir?

9 Nisan 1998’de doğan genç YouTuber’ımızın tam ismi Enes Batur Sungurtekin’dir. Genel olarak oyun videoları çekerek YouTube hayatına başlayan Batur, burada kazandığı “sağlam” takipçi kitlesi sayesinde istediği pek çok şeyi yapmaya başlamıştır. Enes Batur, şu anda Türkiye’nin en büyük kişisel YouTube kanalına sahip durumda ve bu başarısı sayesinde bir film projesi gerçekleştiriyor.

Enes Batur’u bu ödülü kazandığı için tebrik ediyor ve her alanda başarılarının devamını diliyoruz. Kazanamayan YouTuber’lar da üzülmesinler, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin ilk defa düzenlediği bu yeni ödül dalı, bundan sonra daha çok karşımıza çıkacaktır.