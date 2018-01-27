Enes Batur bir kaç gün önce, kendisi hakkında epeyce saldırgan haberler yapan Beyaz TV'nin, yaptığı haberlerle ilgili bir video yayınladı.

Tam adı Enes Batur Sungurtekin yani "Enes Batur" hakkında geçtiğimiz günlerde Beyaz TV ve ardından bir çok haber sitesi epeyce saldırgan bir tavırla haberler yapmışlardı. Altın Kelebek ödüllerinin geri alınması olayında olduğu gibi, kendisine karşı eski videoları ve paylaşımları gösterilerek yapılan saldırgan haberlere ilişkin, Enes Batur tarafından ne zaman cevap geleceği bekleniyordu. Beklenen cevap 2 gün gecikmeyle olsa da geldi.

Kendisine ilişkin özellikle de filmi çıktığı sırada yapılan eleştirilerin sebebini anlamadığını belirten ünlü Youtuber, ardından iddia edilen "Mevlana" videosuyla ilgili haber kanallarının iddialarına da yanıt verdi. Yeni yüklediği iddia edilen ve arka fonunda Abdurrahman Önül'ün "Mesneviden Ders Aldım" adlı ilahisi çalarken, hover board ile döndüğü videonun, yeni yüklenmediğini ve internet trendi olduğu sıralarda yani Kasım 2017'de attığını belirtti.

Yine haber kanallarının, hayranlarının videoya tepki verdiği iddiasının da yalan olduğunu belirten Batur, aksine attığı dönemde videonun hayranları tarafından da takdir edildiğini, videonun Mevlana'ya herhangi bir hakaret içermediğini, eğer içeriyorsa da o dönem atılan buna benzer bütün videoları üreten içerik üreticilerinin de suçlanması gerektiğini belirtti.

Hatırlarsanız Enes Batur'un bahsettiği trend gerçekten de geçtiğimiz yılın ortalarında, epeyce sosyal medyada dönüyordu. Ancak benzer videoların döndüğü sırada her hangi bir haber kanalı, videolarla ilgili hiç bir şey yapmadığı gibi, Batur videoyu Instagram hesabında paylaştığı sırada da her hangi bir haber çıkmamıştı. Yani açıkçası televizyonda haberlerin neden tam da Youtuber'ın filmi çıktığı sırada yapıldığı bir nebze daha ortaya çıkıyor gibi.

Enes Batur'un konuyla ilgili tüm açıklamasına hemen yukarıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Enes Batur haklı mı? Yoksa haber kanallarının bu tip haberleri yapması samimi mi? Lütfen aşağıdaki anket üzerinden ve yorumlardan düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.