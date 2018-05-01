7 milyondan fazla abonesiyle Türkiye’deki çocuk ve gençlerin büyük bir kısmına seslenen Enes Batur’un aylık YouTube kazancı tavan yaptı. Çektiği filmler ve sponsorlukların haricinde ortaya çıkan astronomik rakam dudak uçuklatıyor.

YouTube, Türkiye’deki pek çok kanal internet alışkanlıklarının arttığı bir dönemde olduğumuz için yükselişine devam ediyor. Bireysel yayıncılık konusunda ise aynı yükselişi görmek mümkün. Türkiye’de yayın yapan en fazla aboneye sahip kanal ise kendi adıyla yayın yapan Enes Batur’a ait. Batur’un kanalı, son dönemdeki projelerinin de etkisiyle 7 milyon 130 bin abonenin üzerine çıktı.

İnternet ününün getirisiyle birlikte yakın zamanda sinema salonlarına da giren Enes Batur’un “Hayal mi Gerçek mi?” filminden, reklam projelerinden hariç olarak, sadece YouTube üzerinden kazandığı rakam da merak ediliyordu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu konuyu ele alan bir yazı yayınladı. İddiasına göre Batur’un YouTube kazancı aylık 530 bin TL’ye ulaşmış durumda.



Geçtiğimiz yıl düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde Enes Batur'a ödül verilmiş, sonrasında geri alınmıştı.

Buradan hareketle Enes Batur’un ödediği verginin de artacağını söyleyen Eyüboğlu, önümüzdeki yıl kendisinin vergi rekortmeni ünlüler arasındaki ilk YouTuber olabileceğini söyledi. Ülkemiz açısından internet yayıncılığının kalitesini bir kenara bırakırsak, bu düzeye ulaşmak bir devrim.

Sinema filmiyle 1 milyon 480 bin izleyiciye kavuşan Enes Batur’un film hasılatı ise 17.4 milyon TL’yi bulmuştu.

Eğer hükümet internet ünlülerinin gelir vergisine tabi tutulmasının önünü açarsa, söz konusu tespitler Enes Batur’u gerçekten de vergi rekortmeni yapabilir. Diğer taraftan YouTube gibi bir mecranın kontrolü ve oradan kazanılan paralara vergi denetimi getirmek, pek kolay görünmüyor.

Bakalım Enes Batur’un yükselişi ilerleyen aylarda da devam edecek mi. Şu ana kadar önünde bir engel bulunmuyor ve yaptığı her işi izlemek üzere hazır bekleyen büyük bir kitle var.