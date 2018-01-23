Enes Batur’un Filmi, Haftanın En Çok İzlenen Filmi Oldu!

Ünlü YouTuber Enes Batur, açılış haftasında 454 bin seyirciyle Cem Yılmaz’ın Arif v 216 filmini geride bırakmayı başardı.

Sosyal medya ve özellikle YouTube’un gücünü arkasına alarak kendi hayat hikayesini filme geçiren Enes Batur, ne kadar doğru bir iş yaptığını herkese göstermiş oldu. Vizyona girdiği ilk günlerden yoğun bir ilgiyle karşılaşan Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filmi, ilk 3 günde 454.373 seyirciye ulaşarak, ülkemizin en ünlü sanatçılarından Cem Yılmaz’ın Arif V 216 filmini geride bıraktı.

Açıklanan Box Office verilerine göre Hayal mi Gerçek mi? filmi, geçtiğimiz hafta sonunda ( cuma - cumartesi - pazar) 454.373 bin izleyiciye ulaşırken, aynı günlerde Arif v 216’yı 432.371 kişi izledi. Bu oranlar filmlerin toplam seyircilerini bizlere göstermiyor. Enes Batur’un filmi hala izlenmeye devam edecektir, ancak bu oranla Cem Yılmaz’ın filmine yetişmesi beklenmiyor. Arif v 216, ilk haftalarında çok daha fazla izleyici sayısına ulaşmıştı. Cem Yılmaz’ın filminin 3 hafta içerisinde toplamda 3.754.653 kişi tarafından izlendiğini, hatta yayınlandığı ilk 3 günde 1.331.691 kişinin filme akın ettiğini hatırlatalım.

5.97 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük YouTube kanalı olan Enes Batur, bu başarısıyla sosyal medyanın film projelerinde ne kadar önemli olabileceğini herkese göstermiş oldu. Filmi özellikle de okulların sömestr tatiline denk getiren Batur, pek çok kardeşimizin karne hediyesi olarak Hayal mi Gerçek mi? filmine gitmesini sağladı. Enes’in ilk 3 haftada filmden 5.7 milyon TL hasılat elde ettiği düşünülüyor. Bu rakamın şu anda artmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.

Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filmi, Türkiye genelinde 710 salonda gösterime girerken Arif v 216’yı yayınlayan 700 salon bulunuyor. Tüm bu istatistikleri göz önünde bulundurduğumuzda, daha önce oyunculuk deneyimi bile olmayan insanların bir araya gelerek ortaya koydukları bir filmin bu şekilde izlenmesini büyük bir başarı örneği mi sizce? Gelecekte bu tarz filmleri daha sık görebiliriz. Belki de Webtekno olarak güzel bir teknoloji filmi çekeriz. Ne dersiniz?