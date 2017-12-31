Enes Batur'un Filminin İlk Uzun Fragmanı Geldi!

Ünlü Youtuber Enes Batur'un filmi "Enes Batur: Hayal Mi Gerçek Mi?"nin ilk uzun fragmanı yayınlandı!

Enes Batur şu sıralar adından acısıyla da tatlısıyla da oldukça fazla söz ettiren bir Youtuber. Batur'un bir süredir vizyon tarihini duyurduğu ve vizyon tarihini açıkladığı "Enes Batur. Hayal Mi Gerçek Mi?" adlı filmine dair ilk uzun fragman yayınlandı. Yeni fragmanda, eskisine göre filmde oynayan diğer Youtuberlara da epeyce yer verildiği açıkça görülebiliyor.

Tam anlamıyla ilk Youtuber filmlerinden biri sayılabilecek filmin içerisinde, Enes Batur dışında da onlarca Youtuber oynuyor. Senaryo fikrinin de Batur'a ait olduğu film, aslında fazla popüler olmayan bir gencin elinde hiç bir şey yokken, bir anda Youtuber olup şöhrete kavuşmasını anlatacak. Yeni fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Filme ait afiş geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Afişte filmde oynayan tüm oyuncuların var olduğu görülebiliyor.

Oldukça kalabalık bir Youtuber kadrosuna sahip filmde ise oynayan tam Youtuber listesi şöyle: Enes Batur, Fatih Yasin, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Baturay Anar, Reynmen (Yusuf Aktaş), Başak Karahan, Kaya Giray, Çağla Demirel, Berk Muhammet Sezgin, Lord Of Murat, Uras Benlioğlu, Duru Önver, Burak Güngör, Şeyda Erdoğan, Sarp Atilla ve Turgut Ekim.

Film özellikle de gençler için şu haliyle çok da kötü durmuyor gibi. Enes Batur, fazla takip ettiğim bir Youtuber olmasa da, film konu ve oyunculuklar olarak hiç de fena durmuyor. Yine de 19 Ocak 2018'de bunu hep beraber göreceğiz. Peki siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Enes Batur'un yeni filmine gidecek misiniz?