Hayal mi Gerçek mi? Filmine Ait İlk Teaser Paylaşıldı!

Türkiye’nin en çok aboneye sahip YouTuber’ı Enes Batur’un bu serüvenini anlatan Hayal mi Gerçek mi? Isimli film için ilk teaser yayınlandı.

YouTuber olmak nedir? Herkes YouTuber olabilir mi? Evet, pek çok insan YouTube kanalı açabilir ama insanlara hitap etme sanatı biraz daha farklı. Pek çok kişi Enes Batur’u sevmiyor olsa da, ülkemizde en fazla aboneye ulaşma başarısını gösteren YouTuber Enes Batur, bizlere YouTube’un gücünü göstermeyi hedefliyor.

5 milyondan fazla abonesi olan Enes Batur’un kısa süre önce bir filmde oynadığını duymuştuk. Enes’in hayatını anlatacak “Hayal mi Gerçek mi?” isimli filmin kısa süre önce çekimleri tamamlanmıştı. Çekimler tamamlandıktan kısa süre sonra filmle ilgili ilk teaser, Enes Batur’un 2. kanalında paylaşıldı. 19 Ocak’ta sinemalarda olacak Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? Isimli filmin ilk teaserında, ünlü YouTuber’ımızın şöhrete ulaştığı halini görüyoruz.

Her köşede hayranlarının olduğu bir yerde kırmızı halıda yürüyen Enes’i gördüğümüz teaser, film hakkında pek bilgi vermiyor olsa da filme dair ilk görüntüleri görmek sevindirici oldu. Kamil Çetin tarafından yönetilen ve Enes Batur, Başak Karahan, Kaya Giray, Baturay Anar, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy gibi isimlerin oynadığı filmde Enes Batur’un çocukluğundan bugünlere gelme serüvenini izleyeceğiz.

Yayınlanan teaser’ın altında film hakkında paylaşılan hikaye şu şekilde:

“Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. Okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes Batur'un artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes Batur, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.”