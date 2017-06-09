Tekerlekli sandalyeye mahkûm olan bir Samsung çalışanı, engelinden faydalanarak genel merkezden toplamda 8474 adet akıllı telefon çaldı.

Büyük teknoloji şirketlerinde çalışan kişilerin şirketten gizli şekilde bazı bilgileri kaçırdığına ya da teknolojik ürünleri çalarak sattığına sık sık şahit oluyoruz. Yine benzer bir olay Güney Kore'nin Suwon şehrindeki Samsung Genel Merkezi'nde gerçekleşti ancak bu sefer olayın senaryosu biraz farklı.

Lee isimli bir çalışan, Samsung'un yaklaşık 7 yıl önce engelliler için oluşturduğu istihdamdan yararlanarak Samsung'da işe girmeyi başarmıştı. Lee'nin Samsung'taki görevi geliştiricilerin test ettiği eski akıllı telefonlarının bakımını yapmaktı. Ayrıca raporlarda yer alan bilgilere göre Lee, tekerlekli sandalyeye mahkûm olduğu için diğer Samsung çalışanlarının aksine iş çıkış vakitlerinde vücut taramasına alınmıyordu.

Bu durumdan faydalanan Lee, Samsung'un merkez ofisinden 8474 akıllı telefon çaldı ve bu telefonları yaklaşık 712 bin dolara sattı. İşlediği suç ortaya çıkan engelli Samsung çalışanı tutuklanırken polisler Lee'nin bu parayla kumar borcunu ödediğini söylüyor. Ayrıca bu olayın Note 8 modelinin duyurulmasına kısa süre kala yaşanması, Note 8'in sızdırılma ihtimalini de tekrar gündeme getirmiyor değil.