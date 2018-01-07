Epic , Fortnite'daki Hatalar İçin Intel'i Sorumlu Tutuyor

Teknoloji dünyası geçtiğimiz günlerde açığa çıkan iki büyük CPU hatasına tepki vermeyi sürdürüyor. Son olarak Amerika merkezli video oyun şirketi Epic Games, Fortnite oynamak için ihtiyaç duyulan üçüncü parti bulut hizmetlerinde artan işlemci kullanımlarından ve Fortnite'daki kesintilerden Meltdown yamalarını sorumlu tutuyor.

Intel'in işlemci tasarımlarından meydana gelen ve bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonların bir bölümünün dahi tehdit altında olmasına sebep olan Meltdown hatalarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bununla birlikte bu sorunların düzeltilmesi için tasarlanmış güvenlik yamalarından kaynaklanan performans sorunlarının erken belirtilerini de görmeye başladık. Epic Games, hataların giderilmesi için tasarlanan yamaların Fortnite CPU kullanımı grafiklerini yayınladı. Yamalar eklendikten hemen sonra, CPU kullanımında kabaca yüzde 20'lik bir artış olduğu belirtildi.

Epic Games forumunda yer alan bilgilerde, "Tüm bulut hizmetlerimiz Meltdown'ın güvenlik açığını ortadan kaldırmak için gereken güncellemelerden etkileniyor" ifadeleri yer aldı. Şirket yaptığı açıklamada, sorunların çözümüne ilişkin ve diğer sorunları önlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini bu yüzden de yaşanan problemlerin önümüzdeki hafta da devam edeceğini duyurdu.

Intel, Meltdown ve Spectre CPU güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamak için güncellemeleri halka açtı. Hataların neredeyse son 20 yılda yapılan tüm cihazları etkilediği ve bu hataların, saldırganın bilgilere erişebilmesi için tarayıcıda çalışan JavaScript kodunu kullanmasına izin verdiği bildiriliyor. Bu sayede saldırganlar birçok gizli bilgiyi ele geçirebilme olanağına sahip konumda bulunuyor. Intel tarafından yapılan açıklamada, Meltdown ve Spectre'e karşı koruma sağlamak için güncellemelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirtildi.