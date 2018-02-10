Epic Games, Fortnite Hakkındaki Planlarından Bahsetti

2018'in oyun dünyasındaki 'trend' türü olma durumunu sürdüreceği düşünülen 'Battle Royale' türündeki yapım kendini geliştirmeye devam edecek.

Teknoloji dünyası için 2017 yılında Tesla neyse, online arenada PUBG ile hayatımıza giren 'Battle Royale' modu da o oldu diyebiliriz. Başarı şansının %1 olduğu (ki Fornite için harita 100 kişiyle başlıyor) bir oyun türünün bu kadar popüler olması da oldukça ilginç yandan.

Hem PC, hem de Xbox One ve PS4 oyuncuları için PUBG'nin ücretsiz alternatifi olan ve kısa sürede oyun dünyasına bomba gibi düşen Fortnite'ın yapımcıları, oyunun başarısıyla yetinmeyecek gibi görünüyor. 2.3.0 yamasıyla ilk yapılacak olan yeni özellikler eklemek yerine, oyuna dair bugları ve sunucu hatalarını gidermek olacak. Epic Games cephesinden gelen açıklamaya göre, 'oyuna dair gelecek yama planlarının bir miktar değiştiğini, ilk etapta oyunun daha oynanılabilir olması için çalışmalar yapılacağı' belirtilmiş.

Elbette ki planlar oyunun daha stabil olması ile sınırlı değil. An itibarı ile konsolda 30 FPS'de çalışan oyunun en kısa sürede 60 FPS'ye çekilmesi düşünülüyor. Bunun yanı sıra 50v50'lik Blintz modu da oyuna eklenmesi planlanan ilk yeni mod. Bu modun kısa süreli bir deneme sürecinden geçmesi ve daha sonraki süreçlerde oyuna entegre edilmesi planlanıyor.

Epic Games, Fortnite ile yakaladığı ivmeyi kaybetmeye hiç niyetli değil. Bakalım önümüzdeki dönemde oyuna gelecek yenilikler PUBG'nin hemen karşısına dikilen Fornite'ın popülaritesini daha da artıracak mı?