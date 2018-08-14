Fortnite Android Sürümü Performans Sorunları Yaşıyor

Fortnite'ın Android sürümünün betası geçtiğimiz hafta yayınlandı. İlk etapta Samsung kullanıcılarına özel olarak piyasaya çıkan oyun, birkaç gün sonra diğer Android cihazlarını da destekler hale geldi. Ancak şu an için Fortnite, Android'de bazı performans sorunlarıyla gündeme gelmiş durumda.

Fortnite'ın Android sürümünün kullanıcılara sunulması süreci biraz karışık oldu. İlk başta Google Play Store'da yayınlanmayacağını öğrendiğimiz oyunun, ardından Samsung ile anlaştığı ve 4 ay boyunca Note9'a özel olarak kalacağı iddia edilmişti. Ancak Note9 lansmanıyla beraber Fortnite, birçok Samsung cihazı için kullanıma sunuldu. Bu lansmandan birkaç gün sonra ise oyun, desteklenen diğer Android cihazlar için de kullanıma sunuldu.

Samsung dışındaki cihazlarda da oynanabilir hale gelen Fortnite, şu an için beta sürecinde ve davetiyeyle oyuncu alımı yapıyor. Birkaç gündür oyunculardan gelen geribildirimler ise Fortnite'ın bazı Android cihazlarda performans sorunları yaşadığı yönündeydi. Epic Games ise bu sabah attığı Tweet ile bu durumu doğruladı.

Epic Games, 4 GB veya daha az RAM'e sahip olan cihazlarda ciddi performans sorunları yaşatan Fortnite'ın bu sorununu çözmek için çalışmalara başladı. İlgili performans iyileştirmesi için herhangi bir tarih açıklanmasa da oyunun henüz beta sürecinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Beta kullanıcıları, oyunun ilk etapta bu tarz sorunlar yaşatabileceğini önceden kabul etmiş oluyor. Android için Fortnite'ın beta sürecinden çıktığında bu sorunları aşacağını umuyoruz.