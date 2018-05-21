Fortnite'ın İlk Sezon Turnuvalarında Bütçe 100 Milyon Dolar!

Popülaritesi her geçen gün iyiden iyiye artan ve artık tam anlamıyla bir fenomen haline gelen Fortnite, e-spor turnuvalarının ilk sezonu için bütçeyi 100 milyon dolar olarak açıkladı!

Epic Games, 2018-2019 sezonunda yapacağı turnuvalar için merakla beklenen ödül toplamını sonunda açıkladı. Buna göre toplam dağıtılacak ödül miktarı, 100 milyon dolar olacak. E-spor turnuvaları tarihinin en büyük ödül havuzu olma ünvanını kazanacak bu miktar, önceki rekortmen olan "The International 2017 (DOTA)"'yi tam 4'e katlayacak.

Blog postu aracılığıyla yapılan açıklamada Epic Games, e-spor turnuvalarına farklı bir bakış açısı getireceklerine ve de oyunu oynamanın/izlemenin keyfini ön plana çıkaracaklarına değindi.

Turnuvanın yapısı gibi pek çok diğer bilgi ise önümüzdeki haftalarda duyurulacak, bu süreç esnasında da tüm oyunculara pratik yapmaları yönünde bir çağrı yapıldı. Bu büyük ödül havuzu daha da fazla oyuncuyu çeker mi bilinmez, fakat ünlü Twitch yayıncısı Shroud'un duyuruyu alıntılayarak gönderdiği bu tweet'i, sanki bunun bir işaretçisi gibi.

Duyurunun tamamı ise şöyle:

"Fortnite oyuncuları!

Ekipmanlarınızı alın, gelin ve pratik yapmaya başlayın. Fortnite Battle Royale'ı piyasaya çıkardığımızdan beri topluluk yarışmaları için giderek artan isteğinizi gördük ve size en iyilerle yarışma fırsatını sunmak için sabırsızlanıyoruz.

2018-2019 sezonunda Epic Games, Fortnite turnuvaları için 100 milyon dolarlık bir ödül havuzu sunacak. Rekabetçi sahneye odaklanmaya hazırız; fakat yaklaşımımız farklı olacak ve oyunu oynamanın ve izlemenin verdiği eğlenceye odaklanacağız.

Turnuva yapıları ve turnuvalara katılacak platformları gelecek haftalarda açıklayacağız."