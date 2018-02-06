Epilepsi Ve Parkinson Hastalıklarının Tedavisi Bulunabilir

Pennsylvania Üniversitesinde ki Youssef Ezzyat liderliğindeki ekibin araştırmaları umut vaat ediyor.

ABD savunma bakanlığı tarafından finanse edilen ve Pennsylvania Üniversitesinde yürütülen parkinson ve epilepsi hastalıklarının tedavisine yönelik çalışmalar umut vaat ediyor. Araştırmacılar hafızadaki sorunları düzeltmek için beyni elektrikle uyaran bir yol buldular.

Programın asıl amacı, parkinson hastalığı ve epilepsi gibi nörolojik rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmek. Salı günü yayınlanan yeni bir rapora göre, Youssef Ezzyat liderliğindeki araştırmacı ekibi çalışmaların beynin temporal korteks olarak adlandırılan bölümünde yarattığı etki sonrasında hafızayı %15 oranında geliştirdiği sonucuna ulaştı.

25 gönüllü epilepsi hastası üzerinde yapılan çalışmalarda, 12 kelimelik bir listenin ezberlenmesi istendi ve araştırmacılar bu kelimeleri hatırlamaya çalışan hastaları gözlemledi. Daha sonra kaydedilen beyin aktivitelerinin normalden daha yüksel olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmaların olumlu sonuçları düşünüldüğünde ilerleyen dönemde parkinson ve epilepsi hastalığının tedavisinin mümkün olmasının yanı sıra hafıza sorunlarına da tedavi olabilir. Peki, siz geçmişte ki her şeyi hatırlamak ister miydiniz?