İnsanların 'Duygularını Okuyabilen' Teknoloji: EQ-Radio!

Kablosuz sinyaller aracılığı ile gönderilen mesajlara insan vücudundan gelen tepkiler, insanın o an hangi duyguya sahip olduğunu çok yüksek oranda doğru tahmin ediyor.

Son yıllarda başarılı patentleri ile ünlenen MIT’den yeni bir proje geliyor. MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı’nda(CSAIL) geliştirilen yeni proje kapsamında, insanların mutlu, üzgün, öfkeli veya heyecanlı olduğu anlaşılabiliyor. Bunun için EQ-Radio teknolojisini kullanan araştırmacılar, kablosuz sinyallerle insanların nefes alışverişini, yüz ifadesini, ses tonunu ve davranışını analiz ederek karşıdaki kişinin hangi duyguya sahip olduğunu buluyor.

Göğüs bantları, EKG monitörleri gibi insan duygusunu ölçmede kullanılabilecek bazı aletler var, ancak bu yöntemler son derece güvenilmez olarak kabul edilmektedir. EQ-Radio teknolojisi ise diğerlerinden daha doğru tespitler yapabiliyor. Çünkü bu teknoloji kişinin birden fazla durumunu göz önünde bulunduruyor.

Örneğin yansıtılan bir sinyalin düşük uyarılma ve negatif etkiye karşılık gelmesi, kişinin o anda üzüntülü olduğunu anlamamızı sağlıyor. Bunun dışında yüksek uyarılma ve olumlu etki varsa, karşıdaki kişi son derece heyecanlıdır.

Araştırmacılara göre EQ-Radio, genelde %70’lik doğruluk oranı sunuyor.

Bu Teknoloji Nerede Kullanılacak

Araştırma ekibine göre EQ-Radio, eğlence, sağlık ve tüketici davranışı gibi sektörlerde kullanılabilir. Örneğin, bir reklam ajansı reklamlara karşı insanların ilgisini ölçerken bu teknolojiden yararlanabilir.

EQ-Radio’nun algoritmaları kalp atışının tüm dalga formunu yakalayabildiğinden bu teknolojiyi sessiz bir ortamda kullandığınızda, doğruluk oranı çok daha fazla artıyor. Gelecekte insanların hangi duyguları hissettiğini algılayacak ve ona göre tavır alacak uygulama veya yapay zekaların olması bekleniyor.