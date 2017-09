Er Meydanı: iPhone 8 Plus vs. Note 8 Düşme Testi!

Apple'ın en iyisi Samsung'un en iyisine karşı. Her iki tarafı cam olan bu akıllı telefonlardan sizce hangisi düşmeye karşı daha dayanıklı?

Bazen hayatımızda bir an gelir. Kalbimiz durur, etrafımızdaki her şey anlamını yitirir. Doğru tahmin ettiniz. 5 bin papel verip aldığınız o süper hiper akıllı telefonunuz yere düşmektedir ve kılıfı o an takılı değildir. Hay...

(Fırtına öncesi sessizlik)

iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8, bildiğiniz üzere ufak bir servet değerinde satılıyor. Her iki cihaz da arkasında ve önünde cam paneller taşıyor. Bu panellerden Samsung'un kullandığı Corning Gorilla Glass 5 iken Apple, "dünyanın en dayanıklı camı" dediği bir ürün kullanıyor. Bu sözleri çok da önemsemeyen SquareTrade, laboratuvar ortamını hazırladı ve iki ürünü de ellerine alıp farklı ortamlarda deneylerden geçirdi.

Aslında bir akıllı telefon sigorta şirketi olan SquareTrade, hali hazırda var olan düşme, suya girme, yuvarlanma gibi durumları simule edecek cihazlarının yanında bir de yeni bir durumu gösteren, kısaca fırlatıcıyı, bu cihazların üzerinde kullandılar. Bu fırlatıcının gerçek hayatta canlandırdığı durum ise akıllı telefonunu arabanın üzerinde bırakarak hareket eden insanları hedef alıyor.

Tüm bu testlerin sonuçlarını videodan da göreceksiniz ancak kısa bir şekilde özetlemek gerekirse, evet, cam telefonlar çatlıyor, patlıyor, kırılıp saçılıyor. Ve evet, şık görünüyorlar. Ve... Apple tamamen haklı diyemesek de Note 8'e kıyasla bir miktar daha dayanıklı diyebiliriz. Bu durumdan çıkarılacak sonuç, olur da böyle büyük yatırımlar yaparsanız ve kırıkları çizikleri kaldıracak durumunuz yoksa, alır almaz sizin zevkinize uyan bir kılıf almanız şart gibi görünüyor.