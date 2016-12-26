Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin Ekranlara Döneceği Tarihi Açıkladı!

Yayınladığı günlerde izlenme rekorları kıran Behzat Ç.’nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, dizinin yayınlanacağı tarihi açıkladı.

Behzat Ç. efsanesi geri dönüyor. Dizinin başrol oyuncusu olan Erdal Beşikçioğlu, dün katıldığı bir söyleşide dizinin fanlarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Behzat Ç. için 13 bölümlük bir çekim yapacaklarını belirten Beşikçioğlu, dizinin yaz aylarında da yayına gireceğini açıkladı. Dizi için daha önce ‘Yayını için dijital platform olan Blu TV ile görüşüyoruz’ açıklamasını yapan oyuncu, dizinin internetten yayınlanabileceğinin sinyallerini vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Beşikçioğlu’nun başrollerini Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’le birlikte paylaştığı Adı Efsane isimli yeni dizisinin mannequin challenge’li tanıtım videosu yayınlanmıştı.