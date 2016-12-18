Erdal Beşikçioğlu'nun Yeni Dizisinden Mannequin Challenge'lı Tanıtım Videosu

Mannequin Challenge akımına son katılan isim Behzat Komiser.

Behzat komiser olarak hafızalarımıza kazınan Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinde sonra dizi sektöründe pek fazla yüzünü göstermedi. Unutulmaz dizinin ardından genelde TV ömrü kısa süre (46 Yok Olan gibi) diziler ile karşımıza çıkan Beşikçioğlu, şimdi ise Adı Efsane adlı yeni bir dizi projesinde yer almakta.

Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in de Beşikçioğlu ile başrolleri paylaştığı dizi, yakında Kanal D'de yayına girecek. Fakat asıl önemli olan, dizinin tanıtım videosu. Son zamanlarda sosyal medyayı kasıp kavuran Mannequin Challenge'a son katılanlar, Adı Efsane dizisinin ekibi olmuş. Dizinin tanıtımı da bir mannequin challenge videosu ile yapılmış.