2016 yılında önce et tokatlama videoları ile hayatımıza giren, daha sonra da 'Saltbea' hareketi ile dünya çapında bir fenomene dönüşen Nusret'in kötü etkileri de oluyor.

Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 7'den 70'e adını duymayan kalmayan ve birçok ülkede şube açmasına sebep olacak kadar tanınan Nusret ve konukların arasında eti taze taze pişirererek servis etmesi hareketine özenen Erdal Şef, Moskova'da mekanı adeta darma duman etti. Restoranına gelen konuklarına ziyafetin yanında güzel de bir şov sunmaya çalışan Erdal Şef'in dikkatsizliği yangına davetiye çıkardı.

Başta her şey çok güzel giderken ve etlere kızgın yağı dökerken, Erdal Şef'in ateşi harlasın diye döktüğü yağ önce biraz yükselmesine, son döküşünde ise restoranın tavanına kadar ulaşmasına sebep olmuş. Erdal Şef'in burada unuttuğu şeyse mekanda bir yangın dedektörü olduğu olmuş sanıyoruz.

Yukardaki videoda gördüğünüz üzere ortama yayılan is ve duman, çalışan yangın dedektörlerinden sularla birleşince konukların yüzü gözü kararmış ve mekanı terk etmek zorunda kalmışlar. Bir müşterisi için doğum günü sürprizi yaptığını belirten Erdal Şef, durumdan pek de şikayetçi görünmüyor. Yaptığı şov sonrası müşterisinin 10 bin dolarlık bir hesap ödediğini ve 750 dolar da bahşiş aldığını söylemiş. Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Konukların sağlıklarını tehdit eden abartılı bir hareket mi yoksa sıradan bir şov mu?