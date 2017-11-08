Erdoğan'ın Elon Musk'la Görüşme Nedeni Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk'la görüşme nedeni, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

Kısa süre önce Elon Musk’ın Türkiye’ye geldiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığını açıklamıştık. Bu görüşmenin detayları ile ilgili merak edilen sorular Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

Kalın, Elon Musk’ın Türkiye’ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması konusunu konuşmak için geldiğini belirtti. “Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk” dedi.

Türksat 5A-5B uydularının Türkiye’nin kendi ulusal uydu üretim süreci için çok önemli bir adımı temsil ettiğini belirten Kalın, Türksat 6 uydusunun tamamen Türkiye’de kendi imkanlarımızla üretileceğini açıkladı.

Bu sayede Musk’ın Türkiye’ye SpaceX’le alakalı bir anlaşma için geldiği anlaşıldı. Kalın bu açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Musk’la yerli otomobil meselesini ve Tesla’yı konuştuğunu belirtti.

“Türkiye’de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları da konuştuk. Elon Musk’ın şirketi büyük bir sürdürülebilir enerji şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu” diyen Kalın, kafamıza takılan tüm soruları yanıtladı.

2021’de satışa sunulması beklenen yerli otomobilin elektrikli olma durumu var. Belki de Tesla ile bu konuda bir işbirliği yapılarak teknik destek alınabilir. Sanırım tüm bunları zaman gösterecek.