Erimiş Alüminyumun İçine Atılan iPhone'un Hazin Sonu

iPhone'a yapılan en ilginç ve 'acımasız' deneylerden biri.

Akıllı telefon sektörünün en popüler cihazı olmak her zaman iyi sonuçlar doğurmuyor. Zira yapılan en 'extreme' testlerin hepsi bu cihazların üzerinde deneniyor.

Haberimizdeki iPhone'un başına gelen de tam olarak bu. Birbirinden çılgın deneylere imza atan YouTube kanalı 'Backyard Scientists', iPhone'u Terminator filminin sonundakine benzer bir hale sokmuşlar (Terminator 2'nin sonundan bahsediyoruz bu arada). Eritilmiş alüminyumun içerisine atılan iPhone, tam anlamıyla yok oluyor diyebiliriz.