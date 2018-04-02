Numara bulma uygulamaları, kişisel veri gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle erişime kapandı. Peki bunlardan en popülerleri hangileriydi? Belki de en popüler uygulamalardan birini siz de kullandınız.

GetContact ile popülerliği zirve yapan ‘numaradan isim bulan’ mobil uygulama türlerine geçtiğimiz günlerde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile erişim engeli getirilmişti.

GetContact uygulaması, kullanıcıların başka insanların telefonlarında hangi isimle kayıt edildiklerini gösterirken, bunun için görmek isteyen kişilerin rehberinde bulunan tüm verileri talep ediyordu.

Bir ‘numaradan isim bulma’ uygulaması olan CIA’da ise girdiğiniz herhangi bir numaranın kime ait olduğunu görebiliyordunuz. Temel olarak bu ve benzeri uygulamalar kullanıcıların kişi listelerine erişerek bilgileri alıyor, böylece kişisel verilerin gizliliğini ihlal ediyordu.

İşte erişimi engellenen en popüler ‘numaradan isim bulma’ uygulaması:

1- GetContact

2- Arayanabak

3- Beni arayan kim

4- CIA numara sorgulama

5- GBT numara sorgulama

6- Numara sorgulama

7- Reel caller

8- Spy Phone

9- Stopting

10- Truecaller