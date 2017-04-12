Eğer bir sevgiliniz varsa fakat ondan ayrılmanın vakti gelmişse, bunu açığa vurmak pek kolay olmayabiliyor. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kız, bunu karşı tarafa oldukça yaratıcı ve mümkün olduğunca kırmayacak şekilde yansıttı.

Sevgili işleri zor işler. Eğer tutturabildiyseniz gerçekten çok şanslınız, zira bu konuda yıllarca dikiş tutturamamış on binlerce insan var. Bazen de devam edeceğini düşünürsünüz fakat olmayacağına karar verirsiniz ve bunu karşı tarafa anlatmak zorunda kalırsınız. Her iki taraf için de zor olan bu durumu en hafif hasarla atlatmak için bazen zekice örneklere rastlayabiliyoruz, sanırım 19 yaşındaki Kirsten Titus’un yaptığını bu örnekler arasına koyabiliriz.

20 yaşındaki sevgilisi Wyatt Hall için Spotify’da 10 şarkılık bir liste hazırlayan Titus, şarkıların isimleri arka arkaya okunduğunda şöyle bir mesaj ortaya çıkarıyor: ‘Beni Hala Öpmek İstiyor musun? Çünkü Ben Başka Birisini Seviyor Gibiyim. İstersen Hala Arkadaş Olabiliriz.’

ABD Utah’da bulunan aynı üniversiteye giden bu çift, aslında birkaç ay gibi bir süredir birliktelermiş. Kirsten Titus, hazırladığı listenin sosyal medyada viral olarak yayılacağını hiç düşünmemiş. Zaten aşağıdaki görselleri kendisi değil, listeyi Spotify’da gören küçük kardeşi Erika kendi Twitter hesabından paylaşmış.

Hall da bir şarkısının olduğu listeyi paylaşarak ‘ayaktayım’ mesajını verdiği esprili bir yola başvurmuş. Aslında eğlenceli bir çifte benziyorlarmış, neyse kısmet değilmiş.

Türkiye’de böyle bir şey olsaydı şarkı ne olurdu acaba. Mesela benim aklıma İsmail YK’dan Allah Belanı Versin geldi :)