Erkek Arkadaşını Mesajla İntihar Ettiren Kızın Cezası

2014 yılında, erkek arkadaşı Conrad Roy’u intihara etmeye teşvik eden mesajları sebebiyle suçlu bulunan Michelle Carter’ın aldığı ceza belli oldu.

Olayların mahkemeye taşınmasına neden olan olaylar zinciriyle ilgili bilginiz yoksa ya da daha önce hazırladığımız haberimizden aklınızda bir şey kalmadıysa, öncelikle şuradaki makaleye kısaca bir göz gezdirmenizi rica ediyorum. Şimdi Carter’la ilgili verilen karara geçebiliriz.

Haberimizin sonunda da belirttiğimiz üzere nihai karar için verilen tarih 3 Ağustos 2017’ydi. O tarih geldi çattı ve yargıç, suçlama ve savunma ifadelerini dinledikten sonra verdiği kısa bir aranın ardından kararını açıkladı: Michelle Carter suçludur, cezası ise 2,5 yıllık gözetimli ev hapsi.

Aslında Carter’ın ‘kasıtsız adam öldürmek’ suçundan en az 20 yıl hapis cezası alabileceği düşünülüyordu. Fakat yargıç, suçlunun yetenekli, yaşının genç olması (o tarihte 17 yaşındaydı) ve rehabilite edilebilirliğinin bulunması sebebiyle bu kararın uygun olduğunu açıkladı.

Karar, özellikle de olayın yaşandığı Massachusetts ve ABD’nin diğer eyaletlerinde geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili yapılan anketlerin çoğunluğunda Carter’ın kesinlikle suçlu olduğu ve verilebilecek en ağır cezanın verilmesi gerektiği yönünde yaklaşımlar bulunuyordu.