Erkekler İçin Doğum Kontrol Jeli Geliştirilecek

Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişim Enstitüsü, erkekler üzerinde yeni bir doğum kontrol yöntemini test etmeye hazırlanıyor.

Günümüzde kadınlar için birçok doğum kontrol yöntemi bulunuyor, ancak doğurganlıklarını kontrol etmek isteyen erkekler için sadece iki seçenek bulunuyor. Bu seçenekler ise, yanlış boyutta olması ya da yırtılması gibi sorunlardan dolayı pek de güvenilir olmayan prezervatif ve %100 güvenilir olan ancak cerrahi bir operasyon olduğu için biraz aşırıya kaçan Vazektomi. Vazektomi ile kısırlaştırıldıktan sonra tekrar operasyon geçirseniz bile eski halinize geri dönememeniz gibi sorunlar var.

Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişim Enstitüsündeki araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bil doğum kontrol yöntemi insanlar üzerinde test edilecek duruma geldi. Nisan ayında başlayacak olan test aşamasına, ABD, İngiltere, İtalya, İsveç, Şili ve Kenya ülkelerinden yaklaşık 400 çift katılacak. Daha önce erkek doğum kontrolüne ilişkin son önemli çalışma, 2008-2012 yılları arasında Avrupa'da gerçekleşti ve yarattığı hormonal düzensizliklerden dolayı çalışmalar iptal edildi.

Test için gönüllü olan erkek hastalar bir şişe jel alacak ve günlük yarım çay kaşığı değerini üst kollara ve omuzlarına uygulayacak. Jel, yaklaşık 72 saat boyunca sperm üretimini bastırmak üzere tasarlandığı için, bir gün kaçırmak çok büyük bir sorun olmayacak. Dört ay süre ile kullanıldıktan sonra spermler istenen seviyeye düşerse tek başına erkeğin korunması yeterli olacak. Peki, siz doğum kontrolü hakkında ne düşünüyorsunuz?