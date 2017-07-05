  • Erkekler, Kadınlardan Daha Yüksek IQ’ya Sahip Olabilirler

Erkekler, Kadınlardan Daha Yüksek IQ’ya Sahip Olabilirler!

2 dakikada okuyabilirsiniz
9
6
1
0
0
Erkekler, Kadınlardan Daha Yüksek IQ’ya Sahip Olabilirler!
Her iki cinsiyet arasında bazen şaka yoluyla, bazen de ciddi tartışmalarla dillendirilen bir konudur ‘bizim IQ’muz sizinkinden daha yüksek’ mevzusu. Yapılan bir araştırma, bu konuya noktayı koyabilir.

Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, erkeklerin kadınlara oranla daha geniş bir beyin hacmine sahip olduğunu ortaya çıkardı. 1.2 litre ile kadınlara nazaran daha geniş beyin hacmine sahip erkeklerin, IQ bazında daha yüksek puana sahip olduğu belirlendi. Erkekler, kadınlardan 4 puan daha fazla IQ puanına sahipler.
İLGİLİ HABER

IQ Testinden Alınabilecek En Yüksek Puanı Alarak Einstein ve Hawking’i Geçen 11 Yaşındaki Çocuk

Bilim yazarı Angela Saini ise buna katılmadığını, yapılan çalışmanın erkek sinir bilimciler tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun tek amacının kadınları zayıf göstermek olduğunu söyledi. Kadınların zekasının bilim tarafından hafife alınmasını kabul etmeyen, hatta bunun üzerine bir de kitap yazan Angela Saini, Sunday Times’a bazı açıklamalarda bulundu. Kadınlar ve erkekler arasında söylendiği gibi IQ farkının bulunmadığını belirten Saini, erkeklerin beyin hacminin kadınlardan büyük olduğunun bilindiğini fakat bunun ‘erkekler, kadınlardan daha zekidir’ gibi keskin bir sonucu ortaya çıkaramaya yetmeyeceğini ifade etti.
İLGİLİ HABER

IQ Seviyesi Yüksek Ülkeler, Yazılım Korsanlığına Gerek Duymuyor

Bunun dışında IQ’ya nazaran EQ’nun (duygusal zeka) sosyal yaşama daha fazla etki ettiğini belirten araştırmacılar, kadınların erkeklerden daha yüksek EQ puanına sahip olduğunu söylüyorlar. IQ’nun tek başına pek bir anlam etmediğini söyleyen İngiliz nörobilimci Dr. Adrian Owen, zeka ölçmek için yalnızca IQ’ya başvurulmasının ‘çok anlamsız’ olduğunu belirtiyor.

Emoji İle Tepki Ver
9
6
1
0
0
Yorumlar