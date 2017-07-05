Erkekler, Kadınlardan Daha Yüksek IQ’ya Sahip Olabilirler!

Her iki cinsiyet arasında bazen şaka yoluyla, bazen de ciddi tartışmalarla dillendirilen bir konudur ‘bizim IQ’muz sizinkinden daha yüksek’ mevzusu. Yapılan bir araştırma, bu konuya noktayı koyabilir.

Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, erkeklerin kadınlara oranla daha geniş bir beyin hacmine sahip olduğunu ortaya çıkardı. 1.2 litre ile kadınlara nazaran daha geniş beyin hacmine sahip erkeklerin, IQ bazında daha yüksek puana sahip olduğu belirlendi. Erkekler, kadınlardan 4 puan daha fazla IQ puanına sahipler.

Bilim yazarı Angela Saini ise buna katılmadığını, yapılan çalışmanın erkek sinir bilimciler tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun tek amacının kadınları zayıf göstermek olduğunu söyledi. Kadınların zekasının bilim tarafından hafife alınmasını kabul etmeyen, hatta bunun üzerine bir de kitap yazan Angela Saini, Sunday Times’a bazı açıklamalarda bulundu. Kadınlar ve erkekler arasında söylendiği gibi IQ farkının bulunmadığını belirten Saini, erkeklerin beyin hacminin kadınlardan büyük olduğunun bilindiğini fakat bunun ‘erkekler, kadınlardan daha zekidir’ gibi keskin bir sonucu ortaya çıkaramaya yetmeyeceğini ifade etti.

Bunun dışında IQ’ya nazaran EQ’nun (duygusal zeka) sosyal yaşama daha fazla etki ettiğini belirten araştırmacılar, kadınların erkeklerden daha yüksek EQ puanına sahip olduğunu söylüyorlar. IQ’nun tek başına pek bir anlam etmediğini söyleyen İngiliz nörobilimci Dr. Adrian Owen, zeka ölçmek için yalnızca IQ’ya başvurulmasının ‘çok anlamsız’ olduğunu belirtiyor.