Erkeklerin mi Daha Çok Boş Zamanı Var Kadınların mı?

Yapılan resmi bir araştırmaya göre İngiltere'de yaşayan erkekler kadınlara nazaran haftada 5 saat daha fazla boş vakit geçiriyorlar.

Yapılan araştırmaya göre 2015'te kadınlar haftada 38 saat boş vakit geçirirken erkekler 43 saat boş zaman geçirdi. Bu durumun sebebi olarak ise kadınların ev işleri ve çocuk bakımı gibi işlerle uğraşması gösterildi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından hazırlanan rapora göre sosyalleşme, dinlenme, kültürel ve spor etkinlikleri gibi çeşitli sosyla faaliyetler bu yüzyıl başından bu yana artış gösterdi.

Geçen yılki açıklanan rakamlar bağlamında yapılan analizde, boş vakit geçirme konusunda erkek ve kadın bireyler arasındaki eşitsizlik gün geçtikçe artıyor. Anazlide erkeklerin artık boş zaman için daha fazla zaman ayırdığı ve 2000 yılı ile karşılaştırıldığında kadınların ise daha az zaman ayırdığı belirtildi. Analizde kadınların boş zamanlarının azalmasının ana sebebi olarak ev işleri ve çocuk bakımı gösterildi: "Kadınlar için boş zaman erkeklerden daha az olabilir, çünkü kadınlar, ev işleri ve çocuk bakımı gibi ücretsiz işleri tamamlamak için daha fazla zaman harcıyorlar".

Raporda, ücretsiz iş olarak nitelendirilen ev ve çocuk bakımı gibi faaliyetlerin boş zaman etkinliklerinin yerini aldığı söylendi.Yine evde dahi olunsa erkeklerin kadınlara göre daha fazla boş zaman geçirdiği belirtildi. Yapılan araştırmaya göre 25 ile 34 yaş arasındaki kişilerin en az boş zamana sahip oldukları kaydedildi.

Türkiye'de Durum Nasıl

2014-2015 yıllarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) zaman kullanımı araştırmasına göre erkekler spor faaliyetlerine kadınlara göre daha çok zaman ayırdı. Kadınlar günde ortalama 6 dakika spor yaparken erkekler 16 dakika yaptı. Sosyal yaşam ve eğlence konusunda ise kadınlar İngiltere'nin aksine öne çıktı. Erkekler 24 saatin 1 saat 46 dakikasını sosyalleşmeye ayırırken kadınlarda bu sayı 1 saat 54 dakika oldu. Araştırmaya göre erkekler hafta sonu kadınlardan daha fazla sosyal aktivite yaptı.

Fertlerin son dört hafta içinde boş zamanlarını değerlendirmek üzere yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetlerinin dağılımı incelendiğinde; 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin en fazla yaptıkları faaliyetlerin %94,6 ile televizyon izlemek, %69,9 ile akraba ziyaretinde bulunmak ve %55,7 ile arkadaş ziyaretinde bulunmak olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirme oranı %33,9 olup, bu oran erkeklerde %41,7, kadınlarda ise %26,2 oldu.

Türkiye genelinde 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin bir günde hangi faaliyetlere, ne kadar süre ayırdıkları eğitim seviyesine göre incelendiğinde bazı farklılıklar gözlendi.

Sosyal yaşam ve eğlenceye ayrılan süre, bir okul bitirmeyenlerde 2 saat 24 dakika iken ilkokul mezunlarında bu süre 1 saat 51 dakika, ilköğretim/ ortaokul veya mesleki ortaokul mezunlarında 1 saat 44 dakika, lise veya mesleki lise mezunlarında 1 saat 36 dakika, yüksekokul, fakülte, yüksek lisans/ doktora mezunlarında ise 1 saat 29 dakika oldu.

NOT: TÜİK istatistiklerinde 'boş zaman' adı altında bir araştırma bulunmuyor.